Secretário da Saúde visitará Suzano para tratar da abertura e funcionamento do Hospital das Clínicas

Em audiência realizada ontem com o deputado Estevam Galvão (DEM), o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira garantiu que agilizará a abertura e funcionamento do Hospital das Clínicas de Suzano. Participou da audiência o secretário adjunto da Saúde, Alberto Hideki Kanamura e equipe técnica da pasta.

A convite do deputado, ele agendará uma data visitar as dependências do HC e tratar do assunto. “Já estamos discutindo a abertura e funcionamento do Hospital de Suzano com a Superintendência do HC. Além do hospital, o Centro de Diagnóstico por Imagem já pode realizar exames para a população. Vamos até Suzano tratar disso”,afirmou Germann.

O deputado lembrou a luta pela construção do HC e a necessidade do serviço de média e alta complexidade para os moradores de Suzano e região. “Batalhamos muito para que o hospital fosse construído. Suzano não tem hospital público estadual e grande demanda SUS reprimida. Em abril do ano passado, há quase um ano atrás, o Governo do Estado inaugurou a unidade, mas não iniciou o atendimento. O que precisamos é que definitivamente o HC comece a funcionar e atenda a população da nossa região. É para isso que ele foi construído”, argumentou.

O assunto também está sendo tratado com o governador João Dória. “É um compromisso dele com a nossa região”, lembrou Estevam, que teve a confirmação do secretário estadual: “O governador quer resolver esta questão o mais rápido possível, estamos empenhados nisso”, confirmou.