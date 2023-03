Secretário de Governo de Suzano apresenta demandas em Brasília

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, esteve em Brasília nesta segunda-feira (27/02) para apresentar demandas de Suzano a autoridades federais. Durante encontros nas sedes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Saúde, o chefe da pasta pleiteou investimentos e a implementação de novas benfeitorias na cidade.

No período da noite, Santos encontrou-se com o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, para tratar das demandas do setor em Suzano. Ele apresentou temas importantes para o atendimento de pacientes no município, requerendo o Incremento Temporário do Teto da Média e Alta Complexidade (Piso MAC) para investimento em equipes e unidades de Saúde da cidade. Por meio deste, será possível diminuir a fila de cirurgias eletivas e de outros procedimentos.

Representando o chefe da pasta em questão, Pedro Ishi, Santos comentou que as tratativas superaram as expectativas. “Recebemos um sinal positivo para todas as demandas apresentadas. Esperamos trazer mais recursos importantes ao setor em breve”, pontuou.

Mais cedo, o secretário de Governo reuniu-se também com o chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Elizeu Soares Lopez, e o diretor do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, Rodrigo Romão. Na ocasião, ele pleiteou investimentos para as equipes municipais de Segurança, com foco especial na aquisição de novos equipamentos e no aprimoramento do sistema de monitoramento integrado. Novas demandas serão apresentadas em reuniões futuras.

Santos disse que as tratativas foram muito proveitosas e que espera trazer importantes avanços ao município. “Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço a recepção e a disponibilidade para tratar de temas vitais para o desenvolvimento da nossa cidade, que segue rumando na direção do desenvolvimento”, ressaltou.

Nas reuniões, também esteve presente o assessor estratégico Hélio Cavalcante, da Secretaria Municipal de Governo.