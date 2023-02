Secretário de Governo recebe nova presidente do Conselho da Mulher

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, recebeu a nova presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Suzano (CMDM), a advogada Maria Margarida Mesquita, e sua vice, Laís Matos da Silva, na tarde da última terça-feira (7).

A defensora substitui Nayara Aline Silva Couto na presidência do conselho até abril deste ano, quando haverá uma eleição para definir a nova mandatária. Durante a reunião de planejamento, o secretário e a advogada trataram de possíveis iniciativas e projetos para a sequência do ano, incluindo a implantação de programas e ações para o futuro com sugestões específicas voltadas à mulher e suas necessidades.

Na ocasião, Santos ressaltou a importância do conselho em Suzano, sempre trabalhando para garantir o bem-estar do público feminino no município.

“Esta é uma seção que luta incansavelmente pelos direitos das mulheres suzanenses, sempre apontando possibilidades e sugerindo pontos nos quais é possível garantir mais equidade para elas no dia a dia”, exaltou.

A presidente de honra do CMDM, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, apontou que é muito positivo ver as ações do conselho gerando frutos para a proteção e garantia dos direitos das mulheres na cidade.

“Nos últimos anos, este grupo trouxe avanços importantes por meio de conquistas que fazem a diferença na vida das suzanenses diariamente. Que 2023 seja um ano de ainda mais realizações“, endossou.

Criado por meio da Lei Municipal 3.424 de 28/03/2000, o conselho tem por objetivo promover políticas públicas voltadas à mulher e suas necessidades, a fim de garantir a igualdade de oportunidades e a assegurar à população feminina a promoção da cidadania plena e a eliminação de todas as formas de discriminação.