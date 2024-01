Secretário de Governo vai ao DER para discutir instalação de rotatória na Índio Tibiriçá

O secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, participou nesta sexta-feira (19/01) de uma reunião com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para tratar sobre a construção de uma rotatória na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). A obra é um pedido da população do distrito de Palmeiras para melhorar a mobilidade da via.

A reunião ocorreu na sede do órgão, na Vila Mariana, bairro da zona Sul da capital, e contou com as presenças do diretor-regional do DER, Mauro Flávio Cardoso; do diretor de Operação e Conservação, Douglas Bastos; do representante do Setor de Projetos, Miguel Ide Filho; do vereador Antônio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; do ativista Douglas Pena; e das lideranças da região de Palmeiras, Silvia Agostinho e Jonatas dos Santos.

A solicitação dos moradores ocorre por conta da distância entre as duas rotatórias que possibilitam atualmente a troca de mão de direção. Elas estão instaladas nos km 54,700 e 58,200 da rodovia e possuem uma distância de 3,5 km, tornando o retorno mais demorado tanto para quem vai no sentido bairro-centro quanto para o lado oposto.

De acordo com o projeto, o dispositivo reduziria em 1,3 km a distância de viagem de quem está na altura da estrada do Mizukami e precisa voltar ao centro. Outro ponto levantado na reunião desta sexta foi a necessidade de agilizar os atendimentos de ambulâncias que precisam acessar o Pronto-Atendimento de Palmeiras. A rotatória beneficiaria diretamente moradores do Parque Cerejeiras, Jardim São Luís, Vila São Pedro, Estância Americana, entre outros, e dispensaria a necessidade de motoristas que estão neste trecho da via de passar pelo limite com Ribeirão Pires para fazer o retorno para Suzano.

Durante o encontro, o secretário pôde fazer questionamentos e articular a construção do equipamento. Na ocasião, o diretor sinalizou positivamente para o plano, afirmando que levará a ideia adiante. “Nesta semana vamos encaminhar a solicitação para a Diretoria de Engenharia daqui do DER, para que eles possam avaliar a viabilidade do projeto”, afirmou Cardoso.

A reivindicação ocorre há cerca de três anos. A ideia é construir o dispositivo na altura do km 56, onde hoje fica o acesso para a rua Nhonhô de Lima. No entanto, outro ponto sugerido pelas lideranças, e que também foi reforçado pelo secretário, é o cruzamento da rodovia com a estrada do Mizukami, a cerca de 150 metros de distância do acesso para a Nhonhô de Lima.

“Ali é um local importante de mobilidade e vai receber em breve o Terminal Rodoviário de Palmeiras. Essa rotatória é essencial para possibilitar o retorno de ônibus, vans e carros, tanto para quem vai no sentido Ribeirão Pires quanto para quem vem para o centro. Agradeço pela receptividade do DER, que acolheu nossa demanda e vai avaliar o caso. A reunião foi muito positiva para sanar dúvidas e encaminhar a ideia aos responsáveis pela sequência e criação de um projeto”, salientou o secretário.

“Esperamos que o DER dê prosseguimento para um projeto de rotatória que vai facilitar muito o retorno dos carros naquele local. A medida vai economizar tempo e combustível e contribuir para uma melhor fluidez do trânsito naquela região”, finalizou Santos.