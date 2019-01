Secretário de Governo visita equipamentos públicos em Suzano

O secretário de Governo de Suzano, Said Raful, visitou na manhã de terça feira (22) equipamentos públicos em diversas regiões da cidade. A agenda, acompanhada de outros membros da pasta, teve como meta promover integração e monitoramento das ações realizadas pela administração.

Raful estava acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, e ambos foram ao Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Jardim Santa Inês, e a uma quadra poliesportiva do Jardim São José. O novo chefe da pasta de Governo também visitou outros locais, como o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul, a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Revista, e outras obras no centro e no distrito de Palmeiras.

Durante os encontros, o secretário de Governo e sua equipe estiveram em contato com a comunidade para averiguar o andamento das obras, bem como as demandas para as áreas de saúde, educação, cultura, segurança pública, geração de emprego e outras.

Segundo o novo chefe da pasta, esse contato é fundamental não apenas para avaliar o trabalho já realizado pelo Poder Público, mas também para um retrato mais fidedigno dos desafios e dos principais aspectos da comunidade. “Sabemos que há muito sendo feito pela população, e a promoção do diálogo aberto com todos os setores da sociedade promove o melhor direcionamento de nossas ações”, explicou.

Said Raful assumiu a pasta no início de janeiro. Com 41 anos, ele traz consigo dois mandatos como vereador e uma gestão da presidência da Câmara de Suzano, além de experiências em assessoria na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na Câmara Federal e na iniciativa privada.