Secretário de Meio Ambiente destaca importância do projeto para a cidade

O secretário André Chiang destacou a importância do projeto, frisando a relevância da conscientização em torno da sustentabilidade.

“Essa área da cidade ganhará uma nova vida, pois promoverá uma conexão da população com a unidade de conservação que está logo abaixo do parque. Vamos conseguir unir meio ambiente, por meio da preservação da mata nativa, fauna e flora da região, com o desenvolvimento que será proporcionado por essas intervenções estruturais.

Todas as ações foram pensadas para valorizar o local e contribuirá com a preservação dos recursos naturais que estão no entorno”, destacou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito em exercício ressaltou o significado das obras de revitalização no Parque Mirante do Sesc.

“Estamos vendo a concretização de mais um grande projeto de nosso município, que dialoga com vários setores, incluindo meio ambiente, cultura, turismo e desenvolvimento econômico. As novas instalações deste local, que tem uma localização privilegiada e com muita história, já que abrigava a antiga estação de tratamento de água do bairro, poderá se estabelecer como uma grande referência em nossa cidade, já que ali haverá capacidade para receber inúmeros tipos de eventos. Suzano tem muito a ganhar com as opções de lazer e entretenimento que poderão ser oferecidas”, definiu Walmir.