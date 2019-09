Secretário de Saúde do Estado garante que trabalha para abrir HC à população

O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, participou nesta terça-feira, 17, de reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. No encontrou com os deputados , o secretário informou que segue em negociações com a direção do Hospital das Clínicas da USP para abrir a unidade em Suzano.

Segundo ele, o HC foi concebido como hospital auxiliar. "Temos o entendimento de que é fundamental a abertura para o atendimento à população e estamos trabalhando neste sentido", respondeu ao questionamento do parlamentar.

Ele foi questionado pelo deputado André do Prado (PL) também sobre o cronograma de obras das melhorias no Hospital de Ferraz de Vasconcelos, além da situação da abertura do Hospital das Clínicas em Suzano para o atendimento à população.

O secretário compareceu à Casa de Leis para apresentar o balanço dos últimos quatro meses das ações que foram desenvolvidas pela pasta em todo o Estado.

Para o deputado André do Prado o pleno funcionamento do Hospital de Ferraz de Vasconcelos é fundamental para a rede em todo o Alto Tietê. "O hospital é uma referência na região, pois recebe pacientes das cidades de Ferraz, Poá, Suzano, Itaquá e bairros do extremo leste da Capital. Por isso, é necessário que os investimentos anunciados sejam realizados e que a unidade possa ajudar a desafogar os hospitais e Santas Casas da região", comentou o parlamentar.

Segundo o secretário o cronograma estabelecido pela pasta está em execução. "Temos a consciência de que o Hospital em Ferraz é fundamental para a Grande São Paulo. As obras de modernização e adequação vão possibilitar, um aumento nos atendimentos dos pacientes. Estamos trabalhando no sentido de melhorar sua estrutura. Não conseguiremos executar tudo de uma vez, mas vamos fazer as melhorias necessárias", destacou Germann.

O Estado prevê reformas na unidade do Hospital de Ferraz de Vasconcelos, com a implantação de 13 leitos do setor de psiquiatria, melhorias na ala de pediatria, com a disponibilização de 25 leitos para internação infantil, reforma da cobertura na recepção, compra de novos equipamentos e mobiliários, além da ativação da UTI pediátrica que contará com 11 leitos de internação e um isolamento, e outros.