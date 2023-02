Secretário de Saúde entrega certificado aos Núcleos de Prevenção à Violência

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, entregou a 16 gerentes da Rede de Atenção Básica de Suzano um certificado de reconhecimento pelos bons serviços prestados durante o ano passado no acompanhamento dos casos de violência doméstica e sexual por meio do projeto “Monitoramento do Cuidado", em vigor desde 2020. O documento, que foi colocado em um quadro, detalha todos os prêmios e menções que o projeto recebeu de diversas entidades durante o ano de 2002.

A cerimônia ocorreu na tarde da última segunda-feira (06/02) no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, e destacou os Núcleos de Prevenção à Violência mais efetivos que contribuíram com as ações de defesa da mulher no município, entretanto, vale ressaltar que as premiações recebidas do ano passado foram destinados a Suzano em razão do reconhecimento dos trabalhos prestados.

O trabalho realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), cujos gerentes foram premiados, tiveram destaque porque seus núcleos superaram a marca dos 60,85% de efetividade no trabalho de suporte às vítimas. Para chegar a esse índice, a Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPS-VDS) mede a capacidade que cada equipe possui em manter sob acompanhamento os casos que são notificados.

No ano passado, o RAPS-VDS conseguiu manter o acompanhamento de grande parte das vítimas de violência doméstica e sexual que foram notificadas pelas unidades de saúde.