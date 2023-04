Secretário de Segurança acompanha equipes na operação 'Escola Segura'

No início da tarde, o secretário acompanhou os trabalhos na Escola Municipal Mércia Amaral Andrade de Brito, no bairro Parque Residencial Casa Branca. No local, ele averiguou as instalações e tirou dúvidas apresentadas pela diretora Soraia da Silva Clementino Endo e pela coordenadora Vivian Paula Camanho Teodoro, acerca do funcionamento da operação e das formas com as quais os efetivos trabalharão para garantir a segurança dos mais de 600 alunos matriculados, seja dentro ou fora de sala de aula.

A diretora acredita que o método garantirá uma melhoria não apenas na sensação de segurança, mas também na qualidade do ensino. "Contar com essa vigilância é muito importante para que nós, professores e diretores, saibamos que a educação das crianças é o foco único e central do nosso trabalho no dia a dia", comentou Soraia.

As vistorias prosseguiram para as escolas municipais Professora Virgínia Ferreira Rafful, no Jardim Casa Branca, e Vereador Antônio Martins, na Cidade Edson, que contam com 240 e 150 alunos matriculados, respectivamente. O secretário acompanhou a guarnição nelas adotando procedimentos similares, conversando com funcionários e diretores para verificar o trabalho adaptado às demandas dos diferentes ambientes, como estrutura e número de estudantes.

A iniciativa organizada pela Prefeitura de Suzano visa manter um patrulhamento constante nas imediações das escolas, possibilitando ainda uma intervenção ágil, caso necessário. Tal mecanismo é integrado a outras ações do setor de segurança municipal, com verificação imediata no caso de ativação do botão de pânico ou qualquer outro alerta emitido à Central de Segurança Integrada (CSI).

O acompanhamento diário dos guardas está sendo atestado pela direção de todas as unidades visitadas. Por procedimento, os responsáveis por elas assinam um documento ao final de cada inspeção, comprovando que determinada equipe esteve na escola.

O secretário relata que a operação objetiva espalhar viaturas e agentes em pontos diversos da cidade. "Organizamos rotinas para que cada equipe passe por, no mínimo, cinco escolas em três horários diferentes ao longo de uma ronda. Além disso, contamos com 1.060 câmeras espalhadas em todas as 75 unidades, com monitoramento de possíveis chamados e ocorrências", destacou. "Assim, estaremos mais bem preparados para garantir a segurança de alunos e professores, pois esta é uma prioridade para nós", concluiu.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, acompanhou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) durante uma ronda da operação "Escola Segura" na tarde desta quarta-feira (12/04). Com o Canil da corporação, o chefe da pasta visitou três unidades da região central, tratando sobre demandas e dúvidas.