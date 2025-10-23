Secretário de Segurança Cidadã acompanha evento da PM no Tiro de Guerra

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, acompanhou na manhã desta quinta-feira (23/10) a ação “Proerd Vai ao Quartel”, realizada pela 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar com alunos da Escola Municipal Profª Neyde Pião Vidal, do bairro Parque Buenos Aires, no Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081). A atividade, que contou com apoio de empresários e entidades, proporcionou um dia de integração e aprendizado sobre o papel das forças de segurança na sociedade.

O encontro reuniu 131 alunos do 2º ao 4º ano da unidade, além de integrantes da Polícia Militar, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. “Ver o brilho nos olhos dessas crianças nos mostra que o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerd, segue cumprindo seu papel de aproximar a segurança pública da comunidade, despertando valores de cidadania e respeito”, destacou Balbino.

Também estiveram presentes no evento o capitão André Cavallari, da 1ª Companhia; o cabo Jefferson Baraúna; o comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; o vice-presidente da Câmara, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; o 1º sargento do Corpo de Bombeiros, Leandro de Almeida; os cabos Rinaldo Neres, André Fernandes e Renato Alvino, também do Corpo de Bombeiros; o diretor da escola, Luiz Agostinho; o chefe de Instrução do Tiro de Guerra, 1º sargento Vinicius Santos; e o instrutor, 1º sargento Fernando Caetano.