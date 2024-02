Secretário de Segurança participa da 1ª reunião do Conseg Centro em 2024

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, marcou presença na primeira reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro em 2024, realizada na noite da última quinta-feira (22/02) em um condomínio localizado na rua Martha, 360, no bairro Vila Urupês. Ele foi recepcionado pela presidente da entidade, Lucelena Burjato Machado, a Teka, e conversou com representantes de bairros que estavam no encontro.

A atividade também contou com a participação do comandante da 1ª Companhia (CIA) da Polícia Militar (PM), capitão André Vieira Cavallari; do delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) Central de Suzano, Sérgio Garutti; e do subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Edmundo Gomes. As autoridades e os representantes da administração municipal reforçaram junto à população a atuação dos agentes para vigilância e patrulhamento das localidades da região central e que também alcança bairros como Vila Urupês, Vila Mazza, Jardim Casa Branca e Jardim Imperador, dentre outros.

Foram destacados os atendimentos que vão ao encontro das demandas da população associadas à perturbação de sossego. No ano passado, a parceria da GCM com a Polícia Militar e com o Departamento de Fiscalização de Posturas resultou na vistoria de 456 bares e restaurantes para verificação de possíveis irregularidades, promovendo 24 autos de infração e o fechamento de nove estabelecimentos em definitivo.

O secretário reforçou que os conselhos de segurança representam uma oportunidade do Poder Público municipal mostrar suas ações e ouvir da sociedade as demandas relativas ao tema. “É uma grande satisfação poder debater ideias e contribuir com as forças policiais para garantirmos a tranquilidade da nossa população. Ao longo do ano, buscamos implementar medidas que atendam aos anseios dos moradores, sempre em conjunto com as Polícias Militar e Civil”, salientou.

O titular da pasta ainda garantiu que as ações implementadas pela administração municipal estão sendo bem recepcionadas pelos munícipes. “Vemos que a população tem reconhecido o trabalho dos agentes da GCM. Temos cumprido um papel relevante no combate ao crime, já que nossos grupamentos têm percorrido as ruas da cidade, sempre acolhendo as denúncias dos moradores para a averiguação de ocorrências relacionadas a localização de entorpecentes e indivíduos suspeitos”, ressaltou Silva.