Secretário de Suzano ressalta importância de planejar a cidade

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, falou da importância de desenvolver mais possibilidades de mobilidade ativa e planejar a cidade para o futuro. “O Plano Cicloviário é uma consequência do Plano Diretor, de 2017, e do Plano de Mobilidade Urbana, de 2019. Chegou o momento de avançar sobre esse tema para que possamos pensar os próximos dez, 20 e 30 anos. Queremos construir uma cidade mais humana e vamos trabalhar todas as etapas necessárias para promover a transformação do município sob esse aspecto. Depois do diagnóstico das características do sistema, vamos avaliar de que maneira as ciclovias, as ciclofaixas e as ciclorrotas poderão conectar todas as regiões da cidade”, avaliou Vieira.

O presidente da Câmara de Vereadores, Joaquim Rosa, destacou que as novas soluções de mobilidade também contribuem com o meio ambiente. “Quando pensamos que os trabalhadores poderão se deslocar de bicicleta, temos que incluir o viés ambiental que está relacionado a esse projeto. Com menos carros nas ruas, preservamos a qualidade do ar e adotamos mais uma política sustentável em nossa cidade. É um plano muito bom, que vem para somar com as demais opções de transporte. O Legislativo está à disposição da administração municipal para que possamos trabalhar juntos pelo bem de Suzano”, reforçou o parlamentar.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi enumerou os benefícios diversos que a expansão da malha cicloviária garantirá aos moradores. “Vamos promover uma nova possibilidade de deslocamentos para o trabalho, estimulando as pessoas a praticar exercício físico e proporcionar o estabelecimento de novas relações sociais, pois os ciclistas têm o hábito de pedalar em grupo, o que é muito saudável. Além disso, ainda criamos novas rotas turísticas em nosso município. A região de Palmeiras poderá se tornar uma referência nesse sentido e permitirá que visitantes de outras cidades possam conhecer melhor as belezas de nosso município. É um projeto que beneficia a todos e coloca nossa cidade no caminho do desenvolvimento”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.

Participações

Estiveram no evento os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Gabinete), e Alex Santos (Governo), além do coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Mauro Vaz. Entre os vereadores participaram Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt; Rogério Castilho; Artur Takayama; Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Lazario Nazare Pedro, o Lázaro de Jesus. Ainda marcaram presença a diretora de Planejamento Territorial da Prefeitura de Suzano, Eliene Corrêa Rodrigues Coelho, e o presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), Eduardo Habu.