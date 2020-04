Secretário descarta duas alças do Rodoanel e promete fim de impasse

O secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, prometeu dar uma solução para o impasse sobre o local da implantação da alça de saída do Rodoanel, em Suzano. Sem dar prazos oficiais, a expectativa é de que a solução seja até o final do semestre.

Há dois locais em projetos para a construção da alça: Estrada dos Fernandes e Rodovia Henrique-Eroles (SP-66). Neste último local já existe uma alça de entrada para a rodovia, em Suzano, com direção à ‘Via Anchieta’, ABC e Santos. “Estamos estudando. Será resolvido”, disse o secretário em entrevista ao DS, pelo Instagram.

Na entrevista, ele falou sobre outros assuntos. Lembrou da promessa cumprida pelo governador João Doria (PSDB), de iniciar as obras da Estrada da Duchen.

No dia da entrevista, realizada na última segunda-feira (27), o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) deu início aos serviços. “São obras de melhorias na drenagem, recuperação e sinalização do pavimento”.

O investimento do Governo do Estado é de R$ 4,11 milhões com prazo previsto de seis meses até a conclusão. “Esta obra vai beneficiar muito a população de Suzano e do entorno, dando mais segurança e conforto para os motoristas que passam pela via municipal do Alto Tietê”. A estrada sofria constantes alagamentos.

O secretário anunciou também um plano emergencial em curso para as estradas vicinais de todo o Estado. João Octaviano pediu para os prefeitos das cidades de São Paulo a indicação de, pelo menos, três estradas consideradas emergenciais para receber recursos estaduais.

Além disso, o secretário garantiu que a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) passa por melhorias e vem recebendo investimentos.

Pedágio da Mogi-Dutra

Ele lembrou também que o Estado está revendo a possibilidade da instalação de um pedágio na Rodovia Mogi-Dutra (SP-88). A instalação do equipamento está previsto no contrato de concessão da estrada.

“Mas tudo isto será revisto”, afirmou. Dentro do mesmo contrato, segundo ele, também está prevista a duplicação de trechos da Mogi-Bertioga e afirmou que o Trecho Norte do Rodoanel, que passa em Arujá, foi retomado e segue com obras.

“O Estado está trabalhando, mesmo em meio à pandemia”, disse o secretário prevendo também uma redução significativa no volume de carros pelas rodovias do Estado.