Secretário detalha ao DS como será avaliação do transporte

Suzano se prepara para realizar uma avaliação por pesquisas que pretende ouvir passageiros do transporte público municipal de ônibus e vans para obter informações sobre o perfil dos usuários e a experiência durante as viagens, a partir de estudos e questionários junto à população. O trabalho deverá contemplar, durante três meses, escutas em pontos de parada e abordagens no interior dos coletivos, em diferentes linhas e localidades da cidade.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, apresentou os detalhes ao vivo no programa ‘DS Entrevista’.

A avaliação será100% digital conduzida pela Secretaria. “Esse é um trabalho que vamos realizar junto à Secretaria de Planejamento, a empresa Radial e também com os permissionários, que são os donos das vans. Montamos um QR Code que estará disponível em vários terminais, pontos de ônibus e locais acessíveis para que a pessoa acesse e possa avaliar o serviço prestado hoje. É um trabalho que deve durar cerca de 60 dias”, disse Claudinei.

Segundo ele, a secretaria pretende ter uma resposta quantitativa de cada setor de Suzano para realizar os ajustes necessários. Com a avaliação, pode-se aumentar o número de carros em algumas regiões que estão sendo mais procuradas, melhorar os horários, melhorar a pontualidade, a regularidade e até se for o caso, rever linhas que estão tendo baixa utilização.

Ele lembrou que os dados proporcionarão os instrumentos necessários para que a administração municipal possa traçar um diagnóstico do sistema de transporte coletivo e embasar estudos para a proposição de melhorias no atendimento, assim como facilitar a identificação de gargalos no trânsito. A avaliação pode resultar na projeção de novas linhas e itinerários, na necessidade de mais investimentos em infraestrutura e na simulação de cenários futuros relacionados à organização do transporte e da mobilidade, que também servirão de base para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

Além da qualidade do serviço, o trabalho identificará a origem e o destino dos passageiros, registrando o número de pessoas que embarcam e desembarcam dos veículos. Para abranger um número mais expressivo de usuários, serão buscados pontos de grande aglomeração de pessoas como o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, e a Estação Suzano da Linha 11- Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanas (CPTM).

MODELO

A ideia é transformar a cidade em um modelo de mobilidade urbana.

A cidade também deve implantar 40 lombadas eletrônicas em toda cidade.

Hoje a fiscalização é feita pela Polícia Militar, Detran e Secretaria Municipal. No entanto, segundo o secretário, está prevista a implantação dos equipamentos em pontos estratégicos por todo o município. Os locais são escolhidos com base em mapeamentos passados de altos índices de acidentes ou excesso de velocidade.

Claudinei Galo afirma que essa é uma mudança importante para a fiscalização da cidade. “As lombadas vão funcionar 24 horas por dia, vão ter leitor de placa, vão identificar se o carro é roubado, furtado, se o IPVA está em dia e vão também permitir que a gente tenha dados estatísticos de como está o trânsito em cada região”.

Travessia de pedestres e ciclistas



Hoje, Suzano possui uma frota de aproximadamente 180 mil veículos. Além do grande fluxo municipal, a cidade tem divisa com Poá, Ferraz, Mogi e Itaquaquecetuba. O trânsito seguro é uma das principais preocupações da Secretaria de Transporte de Suzano. Em entrevista ao DS, o Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, reforçou medidas que melhoram a passagem segura de pedestres e ciclistas em meio aos carros.

Atualmente, o município possui mais de 30 travessias elevadas em locais de grande circulação de pedestres, como escolas, hospitais e centros comerciais. “A gente observava que em muitos pontos da cidade, mesmo com faixa de pedestre, as pessoas não respeitavam. Acabava tendo atropelamento e muitos outros riscos de acidentes. Com a travessia elevada, o motorista é obrigado a reduzir a velocidade, e isso aumenta a segurança”, afirmou o secretário.

Além disso, com mais de 15 quilômetros implantados na cidade, a Secretaria de Transporte planeja chegar a 50 quilômetros nos próximos anos para manter a segurança dos ciclistas nas ruas. “As ciclofaixas são pintadas no chão, normalmente em avenidas largas, onde conseguimos dividir o espaço com segurança. Já as ciclovias são exclusivas, geralmente separadas fisicamente do trânsito de carros”, afirmou. Além disso, Claudinei destacou que: “Estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Planejamento para ampliar ainda mais essa malha cicloviária. Queremos integrar a bicicleta aos outros modais: ter bicicletários nos terminais, permitir que as pessoas possam fazer parte do trajeto de bicicleta e depois seguir de ônibus, por exemplo. É um plano de mobilidade completo, que respeita todos os meios de locomoção”.