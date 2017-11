Secretário estadual da Educação conhece projeto educacional ambiental no parque aquático

A diretoria do complexo de lazer e parque aquático Magic City e da Eloin Educação pela Experimentação se reuniram no gabinete do secretário da Educação do Estado de São Paulo, professor José Renato Nalini e sua equipe, juntamente com o deputado federal Roberto de Lucena, para discutirem uma parceria de expansão do projeto para toda a rede estadual de ensino, começando pelas cidades do Alto Tietê.

Ensinar sobre a preservação do meio ambiente para crianças requer técnicas e atividades que despertem o lúdico, a curiosidade, criatividade e interação, levando ao aprendizado sob forma divertida e descontraída.

A Eloin, uma empresa especializada em roteiros pedagógicos e projetos educativos, atua diariamente na busca de atividades significativas e transformadoras e com a parceria com o Magic City, que está inserido em uma grande área preservada de mata atlântica e contribui frequentemente para melhorias no município de Suzano, buscam grandes conquistas para a sociedade por meio desse projeto, que envolve educação e meio ambiente.

Uma das apostas para o século 21 é a gamificação. O termo significa usar elementos dos jogos de forma a engajar pessoas a atingir um objetivo. Na educação, o potencial da gamificação é imenso: ela funciona para despertar interesse, aumentar a participação, desenvolver a criatividade e a autonomia, promover diálogo e resolver situações-problema.

O bioma Mata Atlântica representa uma biodiversidade exuberante que se formou em função da integração dos elementos ar, água e terra. A partir desta ideia, o conceito traz estes três elementos como disparadores e norteadores da experiência dentro do Projeto Jogando Verde, desenvolvido atualmente no complexo de lazer e parque aquático Magic City, localizado em Suzano, a 60km da capital paulista.

A escolha de criar um game para esta experiência favorecerá o envolvimento, interatividade, integração e engajamento dos participantes, que visam também transformações sociais. "O conceito de educação pela experimentação é um dos mais difundidos pelo mundo, ele permite a construção de diferentes processos e ações intencionais para a aplicação dos conhecimentos que geram aprendizagens reais e vivenciais a partir da imersão em diferentes espaços", explica Elisabete da Cruz, especialista em educação transdisciplinar e diretora pedagógica da Eloin Educação pela Experimentação.

"Estamos muito envolvidos na realização do Jogando Verde. Queremos atender escolas de diversas regiões e proporcionar uma experiência inesquecível às crianças, que terão esse contato importante e educacional com a natureza. O lúdico permite o desenvolvimento global e uma visão de mundo mais real, por meio de desafios e descobertas para alcançar os propósitos desejados.", explica Claudio Rocha, diretor Comercial & Marketing do Magic City.

O Magic City assumiu totalmente o custo operacional desse projeto pedagógico, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento e qualificação da educação na região e no estado, portanto, não haverá custos adicionais para as escolas públicas e particulares que visitarem o parque, somente a necessidade de agendamento prévio.