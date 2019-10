Secretário faz reunião no Revista: ‘Todas crianças terão vagas próximas de suas casas’

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, comunicou aos pais dos alunos da Emei Jardim Revista, na manhã desta quarta-feira (16), que os alunos e funcionários da escola não serão remanejados enquanto um novo local for encontrado. Ele garantiu que “todas as crianças terão vaga garantida em creches próximos às suas residências”.

O secretário participou de reunião com pelo menos 25 pais na unidade da escola.

Bassini garantiu que não vai fechar o local. Uma nova reunião foi marcada para o dia 6 de novembro. “Queremos promover uma união entre racionalidade e sentimento”, disse o secretário.

De acordo com reportagem publicada na semana passada, os alunos seriam transferidos para a Creche Comunitária do Jardim Revista. Segundo a secretaria, o atual local não apresenta as condições necessárias para receber as crianças. “Conforme estudo dos técnicos da Secretaria de Educação, constatamos que o melhor local é a Creche Comunitária do Jardim Revista. Além de a atual escola ser em um prédio alugado”, concluiu Bassini.

Entretanto, muitos pais não concordam com a ida para a creche comunitária, e alegam que “o problema não é a mudança, mas o fechamento de uma creche”, o que é descartado pela Secretaria de Educação.

A cabelereira Mariane Silva disse que a “Creche Comunitária foi assaltada três vezes e não vai se sentir segura deixando o filho lá”.

O escritor Ademiro Alves, o Sacolinha, frisou que uma de suas filhas estuda no local. Ele criticou a falta de políticas públicas em todo o País. “Vivemos em um país injustiçado”.

Os vereadores André Marcos de Abreu, o Pacola (DEM); Neusa dos Santos Oliveira, a Neusa do Fadul (PSD); e Lisandro Frederico (PSD), participaram da reunião. Pacola e a Neusa disseram que pretendendem doar emendas impositivas para a Prefeitura no ano que vem, com a intenção de ajudar na construção de novas escolas.