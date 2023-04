Secretário participa de reunião na Alesp sobre desassoreamento do Tietê

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, na tarde da última quinta-feira (27/04), para tratar do desassoreamento do rio Tietê no trecho de Suzano. O encontro teve saldo positivo e contou também com a presença do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e do diretor da Escola Estadual Comandante Jacques Yves Rousseau, Leonardo Ferreira de Melo.

Na ocasião, Oliveira apresentou demandas diversas para a cidade, tendo como foco central a remoção de entulho do leito do trecho do rio. Em casos de grandes volumes de chuva, o excesso de materiais acumulados no corpo d’água causa problemas à região do Miguel Badra, além de bairros como Vila Maluf e Parque Maria Helena, em especial nos primeiros meses do ano, quando o volume de chuvas é maior. Os trabalhos devem acabar com o transbordamento do rio na região, sendo esta uma demanda antiga dos moradores locais e da gestão atual, e ainda contribuir para o fluxo do rio Una, que deságua no Tietê.

Além dessa pauta, o chefe da pasta suzanense também participou de conversas acerca de outros temas. O primeiro seria a construção de novos espaços públicos de lazer no bairro Cidade Miguel Badra, com foco em praças e equipamentos diversos de possível aplicação. Já a segunda demanda diz respeito a trabalhos internos para melhorias na Escola Estadual Jacques Yves Cousteau, contemplando cerca de 300 alunos.

De acordo com Oliveira, o deputado estadual André do Prado é um grande parceiro que está trabalhando junto ao governo do Estado e ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para garantir esses importantes avanços. “Temos trabalhos em curso e ações em planejamento para garantir o bem-estar da população local quanto a estes temas e, para realizá-los, contamos com esse importante apoio da esfera estadual”, pontuou.

“Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço a recepção e o trabalho constante do deputado André que, assim como o deputado federal Marcio Alvino, é um grande parceiro em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Seguimos unidos para solucionar mais essa importante demanda”, constatou o secretário.