Secretário promete ‘solução rápida’ para impasse sobre alça do Rodoanel

O secretário de Logística e Transportes do Estado, João Octaviano Machado Neto, prometeu nesta sexta-feira (8) "solução rápida" para o futuro da alça de acesso do Rodoanel, em Suzano.

O local de implantação se mantém indefinido. A expectativa é que ela seja construída na região da Estrada dos Fernandes ou na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

O secretário visitou três municípios do Alto Tietê no período da manhã desta sexta-feira (8) - Suzano, Poá e Mogi das Cruzes - acompanhado de prefeitos da região e de deputados.

Além do secretário de Transportes, a visita contou com a presença do diretor-presidente da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), Milton Roberto, e dos prefeitos Marcus Melo (Mogi das Cruzes), Rodrigo Ashiuchi (Suzano), Gian Lopes (Poá), José Carlos Fernandes Chacon (Ferraz de Vasconcelos), e dos deputados federal Marco Bertaiolli (PSD), estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM), e Rodrigo Gambale (PSL).

O secretário estadual de Logística e Transportes afirmou que será feito análise. "Nós vamos analisar com todas as possibilidades e estudar o projeto para entregar a obra no local mais benéfico possível. Com a ajuda do governador João Dória, vamos entregar a solução para este problema rapidamente", conta o secretário de logística estadual.

O prefeito de Suzano e presidente da Condemat, Rodrigo Ashiuchi (PR), entregou um ofício defendendo a implantação da alça de acesso na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), segundo o prefeito o local é o mais preparado para receber a obra, pois irá beneficiar os municípios de Suzano e Poá além de alavancar o movimento nas regiões centrais da cidade. "A alça do Rodoanel precisa ser implantada urgentemente, a SP-66 é o melhor local para que ela deixe de ser uma lenda e se transforme numa realidade. O custo é 90% menor, a execução é mais rápida e nesta localização ela beneficiará não só Suzano, mas também as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Poá", afirmou o prefeito da cidade.

Segundo o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), existem estudos feitos pela Dersa que apontam que a SP-66 seria a melhor escolha para implantação da alça de acesso do Rodoanel. De acordo com o prefeito, a localização vai alavancar o comércio e atrair novas empresas, movimentando a econômica e gerando empregos para os municípios próximos à obra.

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) disse que a alça na Estrada dos Fernandes garantirá a retomada do desenvolvimento econômico de Suzano e região. “É uma obra importantíssima, que representa a atração de empresas e geração de empregos para a nossa região, além de garantir a melhoria do acesso a Suzano, Ribeirão Pires, Mauá, Poá, Itaquá e Ferraz de Vasconcelos, beneficiando mais de 1,4 milhão de habitantes, trabalhadores, indústrias locais e usuários do trecho leste do Rodoanel e Estrada dos Fernandes”, apontou o deputado.

Durante a entrevista coletiva, o secretário de Transportes informou dois prazos distintos para a conclusão do período de estudos para definição do local onde a alça será construída. Em primeiro momento, o secretário afirmou que a definição do local seria feita até o mês de fevereiro, em outro momento afirmou que o final dos estudos seria concluído em cerca de 60 dias.

O prefeito Ashiuchi espera que em meados de março, o Estado deve apresentar uma resposta sobre a viabilidade técnica e orçamentária em audiência com autoridades locais. “O que não pode é a região ficar com essa lenda da alça do Rodoanel. O importante é sair do papel. As duas opções têm vantagens e desvantagens, mas ficou comprovado que na SP-66, além de poder suportar melhor o trânsito pesado, vai beneficiar mais cidades, como Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. Uma alça de saída na estrada dos Fernandes poderá jogar o tráfego para a região central de Suzano. Tem que ver o que é melhor para o governo do Estado e para a região e assim acabar com essa novela de uma vez por todas”, destacou o prefeito suzanense.