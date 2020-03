Secretário reforça recomendações do Ministério da Saúde sobre coronavírus

O secretário de Saúde de Suzano, Luiz Claudio Guillaumon, reforçou as recomendações do Ministério da Saúde no combate ao novo coronavírus, na tarde da última terça-feira, durante entrevista concedida ao DS, via internet. O secretário disse que todas as ações tomadas pelo município seguem os protocolos definidos pela esfera federal e estadual, por meio do comitê de enfrentamento ao coronavírus do município.

Esse comitê é coordenado pelo secretário de Saúde, juntamente com as demais pastas que compõem a gestão municipal, além de contar com o apoio do gabinete do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL). De acordo com Guillaumon, os protocolos de combate ao Covid-19 mudam diariamente e são adaptados de acordo com a realidade da cidade.

"A gente fica lá na secretaria até fechar todo dia os novos protocolos para passar para a rede como um todo, para que a gente consiga agir em conjunto, para ter uma coordenação central ligada ao Estado e aos Ministérios da Saúde", conta.

Casos

Segundo o secretário, Suzano ainda não tem casos graves de coronavírus. Até o momento, apenas um caso foi confirmado na cidade, e mais de 80 são suspeitos. Quanto a notificação dos casos, Guillaumon explica que se um morador da cidade de Suzano for diagnosticado em qualquer lugar do país com doenças compulsórias, como é o caso do novo coronavírus, esse será contabilizado pela Vigilância Epidemiológica da cidade onde essa pessoa reside.

"Isso porque o mais importante nesse caso é saber onde essa pessoa mora. Por quê? Porque aí vai a Vigilância Epidemiológica fazer uma visita na família, vai falar com o cônjuge, vai falar com os vizinhos, e dependendo das doenças, se o paciente for uma criança por exemplo, tem que ir à escola. Então é assim que funciona", explica.

Respiradores e leitos

Quanto aos respiradores disponíveis na cidade, o secretário disse que a municipalidade tem trabalhado para garantir um reforço nesses equipamentos de saúde. Entretanto, no momento o município não tem necessidade de adquirir ou alugar novos respiradores. Já em relação aos leitos disponíveis na cidade, Guillaumon disse que Suzano pode aumentar em até 30 leitos a capacidade atual e alertou que "o momento agora é de não precisar usar os leitos de forma inadequada."

"Então é lembrar: fique em casa, lave as mãos, não compartilhe talheres. Se você tiver febre, fique em casa. Essa que é a orientação. O leito a gente tem que estar preparado, a gente está preparado, mas é para uma segunda fase e não nesse momento", recomenda o secretário.

Expectativa

Questionado sobre a expectativa dos impactos do Covid-19 no país, o secretário foi enfático ao dizer que é inevitável não passar por esse problema. "A gente não pode falar que não é nada. Vai ter sim esse problema, e a gente vai ter sim que se preparar."

Entretanto, Guillaumon se diz otimista com o esquema de saúde que tem sido adotado pela cidade e pelo Estado. "Desse número de mortes no país, a maioria está no Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, mas também está em um hospital. Então a gente pode dizer que é bem focado ainda. Isso sugere que o esquema na cidade e na Região Metropolitana, ele está funcionando. Então eu espero que a gente consiga ir segurando um pouco mais essa parte da transmissão da doença.", disse.