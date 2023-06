Secretário Samuel Oliveira recebe Título de Cidadão

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, recebeu da Câmara Municipal da cidade o título da cidadão suzanense na 10ª Sessão Solene em Outorga do Título de Cidadão Suzanense na Casa de Leis, realizada na noite desta quarta-feira (14).

Autoridades da cidade, incluindo o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e seus secretários, acompanharam a honraria. Em entrevista, o secretário, acompanhado de sua família, falou sobre a honraria que o torna oficialmente um cidadão suzanense.

"É uma alegria imensa. Não esperava e, quando recebi a notícia, foi uma mistura de sentimentos. Acho que o resumo é que estou muito feliz. Estamos formalizando aquilo que já sou de coração, que é suzanense. Amo minha cidade. É um prazer, faço o que gosto no lugar que gosto e as coisas fecham melhores", disse Samuel.

O vereador Rogério Castilho, autor do projeto, explicou os motivos da escolha. Ele destacou o fato de Samuel ter nascido em São Paulo e enalteceu a história do secretário.

"O trabalho dele foi marcante já em gestões passadas. Vimos a fundo quem era o Samuel. A região onde moro, que é o distrito de Palmeiras, tem uma cara nova graças às intervenções dele. Ele não olha partido político, olha as necessidades da cidade e visa atender as exigências do prefeito Rodrigo. Vi que ele merecia uma honraria na cidade. Pela dinâmica dele, vi que o momento era agora", explicou o vereador.

O prefeito Ashiuchi também enalteceu o trabalho realizado por Samuel. “É o secretário que mais fez obras na história da cidade de Suzano. Tem muito amor por essa cidade e isso o trouxe até aqui. Parabéns ao mais novo cidadão suzanense”.