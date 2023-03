Secretário se reúne com Conseg Boa Vista e novo comando da PM

O secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, e a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rosemary Caxito, estiveram presentes na primeira reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do distrito do Boa Vista, realizada no salão da Paróquia Santa Suzano, no Sesc, na última terça-feira (28/02), para discutir ações de reforço na segurança da região norte. No encontro, foi apresentado o novo comandante da 4ª Cia. do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM), capitão Raimundo José de Lima.

Demais autoridades da segurança pública que atuam no município também marcaram presença, como o delegado titular do 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista, Lourival Zacarias de Noronha; o chefe dos investigadores do 2º DP, Edgar Cole; e o comandante interino da 4ª Cia. do 32º Batalhão da PM, tenente Witalo. O vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, também participou da reunião, que contou com a presença de 50 moradores.

Algumas demandas da população local foram debatidas, como o reforço do efetivo da PM nos bairros da região norte, com atenção especial para o coreto que fica próximo ao salão paroquial do Sesc e para as ruas do entorno da Escola Estadual Professor David Jorge Curi, além das ocorrências de perturbação de sossego, por conta da utilização de chácaras para festas e outros eventos.

O presidente do Conseg, Roberto Kobayashi, destacou a importância de promover reuniões para discutir as questões locais da segurança. “Nossa intenção é justamente garantir um elo entre a população, as forças de segurança e as autoridades municipais. Todos estão aqui para contribuir com o nosso município, por isso é fundamental contarmos com as autoridades que comparecem, ouvindo as demandas, sugestões e projetos da população”, comentou Kobayashi.

O secretário municipal de Segurança Cidadã reforçou que o debate de ideias contribui para a melhoria contínua das ações para o setor.

“O Conseg é uma ferramenta importante para tratar de assuntos de interesse local. As reuniões aproximam a comunidade das forças policiais e colaboram com a percepção da realidade em cada bairro. Garantir a sensação de segurança para os munícipes é uma responsabilidade de todos”, afirmou.