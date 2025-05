Secretário se reúne com ministro das Cidades em debate sobre ações para Habitação

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, se reuniu nesta terça-feira (27/05) com o ministro das Cidades, Jader Filho, durante o evento nacional de lançamento da iniciativa #BotaPraAndar, realizado no Milenium Centro de Convenções, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. A agenda marcou um importante passo no processo de aproximação entre o município e o governo federal, com foco na ampliação de investimentos em políticas habitacionais para Suzano.

O encontro com o ministro, que contou também com a presença do diretor de Habitação, Miguel Reis Afonso, teve como objetivo principal o alinhamento de ações que possibilitem a inserção da cidade em novos programas habitacionais populares do Ministério das Cidades. A iniciativa #BotaPraAndar foi o eixo central do evento, propondo a retomada de obras paralisadas no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida”, com foco na conclusão de moradias e na resolução de entraves técnicos e burocráticos que impedem a continuidade de empreendimentos.

Durante o evento, Elvis Vieira destacou a necessidade de garantir ainda mais avanços na área da habitação, importante demanda social de Suzano. Segundo ele, a cidade possui projetos prontos e uma equipe técnica preparada para dar andamento a parcerias com o governo federal.

“A participação de Suzano neste movimento nacional é fundamental para garantir moradia digna à população. Nossa missão foi mostrar que temos capacidade de execução e que estamos comprometidos em resolver o déficit habitacional de forma planejada e eficiente”, afirmou o secretário. “Estar próximo do ministério, com diálogo direto com o ministro Jader Filho, é estratégico para que a cidade seja lembrada e contemplada nos próximos investimentos”, completou.

A iniciativa #BotaPraAndar foi lançada no ano passado pelo Ministério das Cidades e é voltada para dar agilidade à conclusão de empreendimentos do “Minha Casa, Minha Vida” que se encontram paralisados. De acordo com a pasta, o programa prevê articulação com prefeituras, Estados e entes privados para identificar gargalos e facilitar a liberação de recursos, licenças e demais requisitos legais necessários para retomar os projetos.

Como parte dessa articulação, nesta quarta-feira (28/05), o diretor de Habitação de Suzano, Miguel Reis Afonso, participará de uma reunião técnica no prédio da Caixa Econômica Federal, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O encontro visa aprofundar os critérios e as possibilidades de aplicação do programa #BotaPraAndar na cidade, com base nas diretrizes apresentadas pelo ministério.

Vieira enfatizou que a equipe da secretaria está mobilizada para que Suzano não apenas participe do projeto, mas também sirva como exemplo de execução responsável e eficaz no setor habitacional. “Temos o compromisso de fazer com que cada passo dado resulte em benefício direto para quem mais precisa. Habitação não é apenas construção de casas, é transformação de vidas. E é isso que estamos buscando junto ao governo federal”, finalizou o secretário.