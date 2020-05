Secretário vê risco de até 20% da população ser infectada com Covid-19

O secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon, explicou como está sendo feito o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) na cidade.

Durante o DS Entrevista, o chefe da pasta de Saúde disse que Suzano chegou a projetar que cerca de 20% da população do município possa ser infectada.

Seriam cerca de 60 mil pessoas na cidade, com seis mil precisando de “atendimento exclusivo”.

No entanto, as ações adotadas no município, como o “Covidário” de 14 leitos montado no Pronto Socorro Municipal, a telemedicina (sistema de atendimento médico por vídeo no celular) e o respeito ao isolamento social por parte da população têm ajudado no enfrentamento do vírus.

“Esse foi o cenário trágico que estimamos em fevereiro e março. Pensamos na estratégia de ter uma retaguarda. Ampliamos o Pronto Socorro fazendo o Covidário, que recebe o paciente que fez a telemedicina ou que passou pela Unidade de Saúde, e lá ele faz exames para saber se fica em observação ou se será entubado”, explicou o secretário, que em seguida, afirmou que a cidade está conseguindo “segurar os números”.

A entrevista de Guilaumon serviu também para esclarecer uma das maiores dúvidas da população sobre o Hospital de Quarentena montado na Arena Suzano, principalmente no tocante ao alto número de leitos montados para o baixo número de pacientes atual.

Segundo o secretário, a Prefeitura só vai pagar os leitos que forem utilizados. “A gente tem 80 leitos, e não estamos usando nem 10%, mas o contrato é de medição. Então tenho 80 prontos, mas eu só vou pagar o que uso”, esclareceu.

Além disso, o secretário também disse que as mortes provocadas por Covid-19 na cidade ocorreram, em sua maioria, em pacientes “com comorbidades graves”.

Guillaumon também felicitou os suzanenses, por estarem respeitando a quarentena, e os profissionais de Saúde e de outras áreas, por estarem se entregando ao enfrentamento do novo coronavírus.

“Quero parabenizar toda a população que acredita na ciência, que está usando máscara, lavando as mãos e contribuindo com o isolamento social. Também parabenizar todos os profissionais, não só da Saúde, mas de outras áreas”, disse o secretário.