Secretários da Saúde da região vão se reunir para discutir o coronavírus

Os secretários da Saúde da região vão se reunir, ainda esta semana, para discutir sobre o coronavíurs. As informações são do Consórcio do Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Segundo a entidade, o encontro ocorrerá na Câmara Técnica de Saúde do Condemat. Na ocasião serão tratados diversos assuntos, e o coronavírus será um dos temas.

Sobre o cenário atual, o Condemat ressalta que “a situação é nova e, num primeiro momento, há mobilizações dos municípios de forma independente, adequadas às características da rede, grau de risco, localização e suspeitas, entre outros aspectos”.

Em cidades como Guarulhos, município onde se encontra o Aeroporto Internacional, o Condemat ressalta que “as medidas precisam ser ainda mais abrangentes que nas cidades mais distantes e menores”.

Ainda assim, todas as cidades que o consórcio abrange estão tomando todas as precauções necessárias e seguindo recomendações que são baseadas nos protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Caso suspeito em Mogi das Cruzes

No último dia 29, a Secretaria de Saúde de Mogi recebeu uma notificação de um caso suspeito de Coronavírus na cidade.

Uma jovem de 22 anos, recém chegada de Wuhan (cidade considerada o epicentro da doença), na China, foi a um hospital particular, onde foram realizados exames laboratoriais. O material coletado foi encaminhado para São Paulo para análise.

Apesar de não apresentar o quadro clínico da doença, a Secretaria de Saúde recebeu a orientação do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo para notificar e monitorar o caso. A jovem foi liberada logo em seguida. Tanto a paciente quanto seus familiares devem monitorar os sintomas.

Coronavírus

Ainda não se sabe ao certo a origem do vírus. Ele foi detectado a primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China.

Milhares de casos já foram confirmados. A transmissão ocorre, principalmente, por meio de contato físico, secreções e pelo ar. Vale ressaltar que o vírus é extremamente contagioso.

Os cuidados recomendados pela OMS são os mesmos para evitar doenças respiratórias: higienizar as mãos, utilizar lenços descartáveis para higienização nasal, cobrir as vias ao tossir ou espirrar, evitar tocar as mucosas do corpo, não compartilhar objetos, manter os ambientes arejados e evitar o contato com pessoas que apresentem sintomas de contágio.