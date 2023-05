Secretários pedem apoio às ações de patrulhamento ambiental

No contexto da segurança pública, a discussão abordou os investimentos que poderiam ser feitos para elevar o trabalho de vigilância e combate ao crime em Suzano e região. Os secretários conversaram com o parlamentar sobre as melhorias que poderiam ser implementadas aos serviços das forças policiais e da Guarda Civil Municipal (GCM) a partir da aprovação de emendas específicas para o Alto Tietê, que resultariam em mais equipamentos e veículos. O trabalho do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), que está ligado às duas pastas representadas, também foi citado no encontro.

Na oportunidade, houve apresentação dos dados relativos à Central de Segurança Integrada (CSI), que completou quatro anos de operação no último dia 10. A estrutura conta com 79 câmeras de segurança nas vias públicas, aliadas às outras 31 do programa Detecta do Estado de São Paulo, além das 1.250 câmeras e 162 botões do pânico instalados nas escolas e creches municipais. Somente no ano passado, a CSI foi responsável por 90% das ocorrências atendidas pela GCM, que fechou 2022 com 3.588 registros. Dentro desse universo, se destacam a localização de 193 veículos roubados, 175 flagrantes de roubo e furto gerais e 199 auxílios em acidentes de trânsito.

Com relação ao meio ambiente, foi destacada a importância de se garantir novos recursos estaduais para reforçar o trabalho de combate às ocupações irregulares que já vem mobilizando inúmeras entidades ambientais e de segurança, além de conselhos de classe. Os investimentos poderiam colaborar com as atividades do Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), que tem promovido ações de preservação das áreas de mananciais, dando suporte à administração municipal nas ocasiões onde se faz necessário o desfazimento de construções ilegais nesses locais.

O secretário Afrânio Evaristo da Silva considerou positiva a reunião e agradeceu a atenção do parlamentar com o município de Suzano. “A recepção do deputado Capitão Telhada nos deixou muito satisfeitos, pois tivemos a chance de conversar sobre assuntos extremamente importantes. Deixamos o deputado por dentro do que estamos fazendo, pois sabemos que seu trabalho pode contribuir com o desenvolvimento da cidade e a maior segurança dos munícipes”, avaliou ele.

Por sua vez, o secretário André Chiang afirmou que o encontro foi valioso no sentido de estreitar a relação com o Poder Legislativo estadual. “Pudemos reforçar alianças e conversar sobre os avanços do município, visando aprimorar as políticas públicas para Suzano e região. Ficamos gratos com a receptividade que tivemos e seguiremos em conversa com o deputado a fim de construirmos em conjunto ações importantes que garantam benefícios para a população”, destacou Chiang. Também participou da reunião o vice-presidente do Partido Progressista de Suzano.

Os secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e o secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, estiveram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na última quarta-feira (24/05) para uma reunião com o deputado estadual Rafael Henrique Cano Telhada, o Capitão Telhada. Na ocasião, os representantes da administração municipal solicitaram apoio às ações de patrulhamento e fiscalização ambiental realizadas na cidade.