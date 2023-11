Sede da Companhia de Ações Especiais da PM será instalada em Suzano

Suzano terá a primeira Companhia de Ações Especiais de Polícia Militar do Estado de São Paulo (Caep) , anunciou o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) durante inauguração da nova base da Guarda Civil Municipal (GCM) no Jardim Casa Branca na manhã deste sábado (11).

A informação foi confirmada ao prefeito pelo coronel Rodrigo Quintino, comandante do Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPA/M-12). O prefeito leu a mensagem do comandante na íntegra.

“Fica autorizada a criação do Caep que será na cidade de Suzano. Esse é o primeiro passo para prosseguir com a solicitação da criação de um Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) em Suzano para atender o Alto Tietê”, afirmou Ashiuchi.

Estudos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), em conjunto com a Secretaria de Segurança Cidadã, apontam que há dois prédios para sediar o Caep. Um deles seria na antiga estrutura que abrigava o Sesi, no Jardim Monte Cristo e outro seria no espaço compartilhado com o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano sediada também no Monte Cristo.

Durante a inauguração da base da Guarda Civil Municipal (GCM) no Jardim Casa Branca, o prefeito e o secretário de segurança, Afrânio Evaristo, destacaram novas melhorias para a segurança da cidade. A nova base vai funcionar 24 horas e vai contar com efetivo e viaturas fixas. A base terá uma sala específica da Patrulha Maria da Penha para atender mulheres vítimas de violência doméstica. “A sala para atender as mulheres vai garantir um conforto e gentileza que aquele momento necessita. A base também contará com viaturas da Patrulha Maria da Penha”, ressaltou o secretário Afrânio.

A GCM recebeu mais três novos veículos para integrar a frota e um veículo blindado chamado “caveirão” para utilizar nas operações em conjunto com a Polícia Militar. Suzano também recebeu mais nove câmeras de monitoramento do Sistema Detecta em parceria com o governo do estado.

Além disso, também informaram que a nova sede da Secretaria de Segurança Cidadã, localizada na Avenida Nadir Figueiredo no Jardim Miriam, antigo prédio do Sesi, está com 50% das obras concluídas. A sede abrigará outros departamentos da pasta. Incluindo o futuro Centro de Operações da corporação da Defesa Civil e a base da Guarda Civil Municipal (GCM) com a construção do Canil. A entrega será realizada no primeiro semestre de 2024.

Marcaram presença na inauguração a primeira-dama Larissa Ashiuchi, secretário de Comunicação Paulo Pavione, secretário de Educação Leandro Bassini, secretário da Saúde Pedro Ishi, o vereador Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde, representando os vereadores da Câmara.