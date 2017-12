Sede do Procon de Suzano passa por reforma; obra termina em 2018

A sede do Procon de Suzano começou a passar por uma ampla reforma, com previsão de término no primeiro trimestre de 2018. O prédio do órgão municipal foi adaptado para sua inauguração em agosto de 2006 e desde então não recebeu qualquer melhoria, tanto na estrutura quanto no mobiliário.



"Com o uso e o fluxo intenso de munícipes que vão ao Procon, a deterioração do mobiliário e o desgaste do prédio é natural. Além disso, temos problemas de infiltração no período de chuvas, que podem causar danos na rede elétrica e de sistema. Por isso a necessidade dessa reforma", explicou a diretora do órgão, Daniela Itice.



As obras envolvem alteração da estrutura física do imóvel, com troca do piso e pintura interna e externa; construção de área coberta para o veículo do Procon e de banheiro acessível; adaptação da rede elétrica; troca de mobiliário; e demarcação de vagas de acessibilidade. Também será instalado ar condicionado para garantir conforto e qualidade no atendimento ao munícipe.

Além disso, haverá alteração no sistema do trâmite processual, com a adoção do processo eletrônico. "Isso vai permitir maior eficiência e agilidade na resolução dos problemas dos consumidores. Paralelamente a isso, estamos providenciando um convênio com o Poder Judiciário a fim de que os casos que eventualmente não forem resolvidos no Procon sejam encaminhados de maneira mais ágil e eficaz para solução na Justiça", garantiu a diretora.

Segundo Daniela Itice, a reforma só é possível porque o Procon tem verba própria. Todas as autuações resultantes de multas feitas por descumprimento dos direitos do consumidor são repassadas na proporção de 50% para a cidade, de acordo com o convênio firmado entre a Fundação Procon-SP e a administração municipal. "São recursos enviados para o município com fim específico", afirma o prefeito Rodrigo Ashiuchi.