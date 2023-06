Segunda Arraiá do Sagrado será realizado a partir do dia 16

A 2ª edição do Arraiá do Sagrado está marcada para acontecer no fim de semana dos dias 16, 17 e 18 de junho. A festa será realizada na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na rua Guarani, 818, no bairro Jardim Revista.

O Padre Emerson, pároco da igreja organizadora do Arraiá, explicou que a expectativa é alta para o evento. “A expectativa é alta. Ano passado foi um sucesso e esperamos que esse ano seja ainda melhor”. De acordo com o Padre, entre 6 e 7 mil pessoas devem participar da festa nos três dias.

O evento conta com 21 patrocinadores e o apoio cultural da Prefeitura de Suzano. “Pela 2ª vez a nossa festa é realizada e pela 2ª vez é uma festa oficial da cidade, no calendário oficial. Deve ser a maior festa junina da região norte de Suzano”, conta o Padre.

Shows de artistas da região são atrações para o fim de semana. Benevides, Gegê Alcântara, Cláudia Oliveira, Jackson Douglas e Nuy & Santhyago são os cantores que estarão presentes.

Haverá, no dia 18, às 21 horas, um sorteio com cinco prêmios: 1º R$ 10 mil; 2º Smart TV 43”; 3º Smartphone; 4º Kit de Eletrodomésticos; 5º Bicicleta.

“Todos os valores arrecadados vão para a quitação do nosso terreno da Matriz, para a reforma das comunidades e manutenção das nossas capelas”, explica o Padre.

Durante os dias da festa serão comercializados bolos, salgados, cachorros quentes, batata frita, milho verde, pastéis, refrigerantes, vinho quente, quentão e outras comidas típicas.

Mais informações sobre o 2º Arraiá do Sagrado podem ser adquiridas pelo número (11) 91145-3722.