Cidades

Segunda edição do Unipiaget no Parque acontece no próximo sábado (25)

Atividades gratuitas de saúde, educação e bem-estar serão oferecidas à comunidade neste sábado (25), das 9h às 12h, em Suzano

21 outubro 2025 - 10h26Por da Reportagem Local
Segunda edição do Unipiaget no Parque acontece no próximo sábado (25)Segunda edição do Unipiaget no Parque acontece no próximo sábado (25) - (Foto: Divulgação)

O Unipiaget realiza neste sábado (25/10), das 9h às 12h, no Parque Max Feffer, em Suzano, a ação “Unipiaget no Parque – Mês das Crianças”, reunindo alunos de 10 cursos da instituição em atividades gratuitas voltadas à comunidade. O evento integra ensino, lazer e cidadania em uma manhã dedicada à saúde, educação e bem-estar para crianças e famílias.

As atividades serão conduzidas estudantes supervisionados por professores dos cursos de Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Pedagogia, Enfermagem, Engenharia Civil e de Produção, e Educação Física (Bacharelado e Licenciatura).

Entre as ações programadas, estão oficinas de jogos educativos, práticas de auriculoterapia, demonstrações sobre microrganismos, brincadeiras sobre alimentação saudável, orientações sobre higiene e primeiros socorros, além de atividades físicas e recreativas.

Com foco em promover aprendizado prático e fortalecer o vínculo entre o centro universitário e comunidade, os Projetos de Extensão reforçam o compromisso do Unipiaget com a formação humanizada e o desenvolvimento regional.

A coordenadora dos Projetos de Extensão do Centro Universitário, Profª. Karolyne Rodrigues, destaca que esta atividade faz parte da visão do Unipiaget sobre o ensino, que é o aprendizado que vai além da sala de aula. “Esta é uma oportunidade para que nossos alunos colocarem em prática o que aprendem, compartilhando conhecimento e cuidado com a comunidade. Essa integração entre ensino e ação social mostra como a educação transforma realidades, dentro e fora do campus”, finaliza.

