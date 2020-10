Segunda etapa da pavimentação no Parque Palmeiras tem início

A segunda etapa dos trabalhos de pavimentação no Parque Palmeiras teve início. A previsão é de que as obras, que ocorrem no bairro desde janeiro, sejam concluídas ainda neste ano.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, os serviços são realizados no local pelas empresas Renov Pavimentação e Construções e MDR Construtora e Pavimentação e contam com um investimento de R$ 401.120,42, sendo que R$ 200 mil foram liberados por meio de emendas parlamentares de autoria do deputado estadual André do Prado.

Estão sendo atendidas neste momento as ruas Sebastião Bastos da Silva (que é parte do corredor de ônibus do bairro) e Josino Gomes de Oliveira, que somam mais de 320 metros de extensão e 2,5 mil metros quadrados de área. Os trabalhos começaram com instalação de guias e sarjetas e agora estão em assentamento de bloquetes intertravados. Já a primeira etapa foi realizada nas ruas Fernando Rogério Gomes e José Augusto dos Santos. A escolha do tipo de pavimento diferente do asfalto levou em conta o custo-benefício e o baixo impacto na região, que está em uma Área de Preservação Ambiental.

Esta é uma das cinco obras de revitalização viária que a Prefeitura de Suzano promove atualmente no distrito de Palmeiras. Há serviços em andamento na Estância Americana, Jardim Brasil, Recanto São José e estrada do Caulim. Ainda na parte sul da cidade está sendo feito o recapeamento das ruas do Jardim Leblon. Jardim Graziela (região norte) e avenida Brasil (Jardim Imperador e Jardim Monte Cristo) são os outros pontos onde há trabalhos semelhantes no município.