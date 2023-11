Segundo dia de provas do Enem também terá transporte gratuito

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrerá neste domingo (12/11), também terá transporte gratuito para candidatos, conforme aconteceu na primeira etapa das avaliações realizada há uma semana (05/11). O benefício aos candidatos é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e a Radial Mais Transporte, que visa garantir viagens nas linhas municipais a todos os inscritos da cidade.

A medida visa facilitar a ida dos estudantes aos locais de prova e leva em consideração o alto número de inscritos todos os anos. Para ser beneficiado, basta apresentar ao motorista o comprovante do Enem e um documento oficial com foto.

A gratuidade terá horários específicos para todas as linhas municipais operadas pela Radial e será válida das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas. Os profissionais do transporte estarão cientes do benefício e permitirão o deslocamento sem o pagamento da passagem. O sistema complementar, realizado por vans, e os ônibus intermunicipais não estão inclusos nesta ação.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que o benefício proporcionado pela parceria entre a administração municipal e a Radial Mais Transporte garante uma tranquilidade para os estudantes nesse momento tão importante. “Proporcionamos de forma gratuita esse deslocamento de ida e volta para que os alunos possam apenas se concentrar nas avaliações que terão de fazer. É um grande suporte a todos os inscritos que precisarão se deslocar em mais esse domingo”, declarou o prefeito.

O chefe do Poder Executivo suzanense também destacou os importantes programas realizados pela administração municipal para os estudantes da cidade. “Temos o ‘Pré-Vestibular Municipal’ e o ‘Prepara Enem’, que são gratuitos e apoiam centenas de alunos em busca dessas tão sonhadas vagas em universidades. Desejo boa sorte a todos que vão realizar a segunda prova do exame”, finalizou Ashiuchi.