Segundo evento de castração do ano atende 130 animais em Palmeiras

A Prefeitura de Suzano promoveu no último sábado (28/02), na Escola Municipal Ângela Martins de Oliveira, no bairro Jardim Dora, em Palmeiras, o segundo mutirão de castração de cães e gatos de 2026. Ao todo, 130 animais passaram pelo procedimento, sendo 68 cães e 62 gatos.

A iniciativa integra o programa contínuo de controle populacional e promoção da saúde animal, desenvolvido pela administração municipal. O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, foram até a unidade e acompanharam as ações na unidade.

Com esta etapa, o município dá sequência ao cronograma de castrações previsto para 2026. Implantado em 2018, o programa já soma 11.388 cães e gatos atendidos ao longo dos últimos anos, se consolidando como uma ação estruturante da política municipal de proteção animal, com reflexos diretos na redução de abandonos e na guarda responsável.

Para esta edição, foram convocados 240 pets de tutores previamente cadastrados. No entanto, 150 compareceram no dia agendado, o que impediu o preenchimento total das vagas. Entre os que estiveram presentes, 20 animais precisaram ser dispensados por não terem cumprido corretamente o período de jejum exigido para a realização do procedimento, ficando impossibilitados de passar pela cirurgia.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça que as ausências e o não cumprimento das orientações comprometem o alcance da ação e impedem a inclusão de outros animais que aguardam atendimento, destacando a importância de seguir todas as recomendações repassadas previamente aos tutores.

Os mutirões são destinados exclusivamente a tutores que realizam inscrição prévia, medida que assegura organização, segurança sanitária e agilidade no fluxo de atendimento. Após o procedimento, as equipes também fornecem orientações para o período pós-operatório, garantindo a recuperação adequada dos animais.

Serviço

Para participar das próximas edições, o tutor deve realizar cadastro pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. No atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Após a inscrição, o contato com os responsáveis é feito exclusivamente por WhatsApp, canal utilizado para envio das orientações, confirmação de dados e informações sobre data, horário e local do procedimento. A pasta reforça a importância de que o número informado no cadastro esteja correto e ativo, garantindo o recebimento das comunicações.

A próxima edição já está programada para o mês de março, na região central, dando sequência ao cronograma estabelecido para o ano. A estratégia municipal prevê a descentralização dos atendimentos, contemplando diferentes regiões da cidade ao longo de 2026.

Ao avaliar os resultados da edição, André Chiang, reforçou que o trabalho é planejado para ampliar o alcance da política de bem-estar animal no município. “A castração é uma medida estruturante dentro da política municipal de proteção animal. Trabalhamos com planejamento, cronograma definido e atendimento descentralizado para alcançar diferentes regiões da cidade. Nosso objetivo é garantir controle populacional responsável, reduzir situações de abandono e promover mais qualidade de vida aos animais e às famílias”, afirmou.

Por sua vez, Pedro Ishi ressaltou que a ampliação dos mutirões permite que o serviço avance de forma organizada e alcance diferentes regiões. “Estamos mantendo um cronograma ativo e levando a castração para perto da população. É uma ação que traz resultado prático, ajuda no controle populacional e contribui para uma cidade mais equilibrada”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.