Segundo mutirão de castração de setembro atende 159 animais no centro

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou no último sábado (13/09) a segunda edição do mutirão de castração de cães e gatos programado para este mês. A iniciativa contemplou 159 animais, sendo 107 cães e 52 gatos, que passaram pelo procedimento cirúrgico e pela microchipagem.

O trabalho foi realizado na Escola Municipal Antonio Marques Figueira, na região central, e deu continuidade às ações de controle populacional e de promoção do bem-estar animal no município.

Somando-se ao primeiro mutirão de setembro, que ocorreu no Jardim Europa, já são quase 300 animais atendidos apenas neste mês. Desde 2018, a cidade ultrapassa a marca de 10 mil castrações, consolidando a política pública como uma das mais consistentes do Alto Tietê no cuidado com cães e gatos. A medida tem reflexos diretos na saúde dos pets, além de contribuir para o combate ao abandono e para a redução de doenças.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, cada mutirão mobiliza uma grande estrutura logística, que envolve a convocação de tutores, o escalonamento de horários, o trabalho de profissionais veterinários e a preparação de espaços adequados para garantir segurança e conforto aos animais. Para esta edição, mais de 200 tutores foram chamados.

O secretário André Chiang celebrou os números obtidos e reforçou a importância da responsabilidade dos tutores inscritos. “Tivemos um saldo positivo, com 159 cães e gatos castrados e microchipados, mas poderíamos ter alcançado números ainda maiores se todos os convocados tivessem comparecido. É fundamental que a população compreenda que cada ausência representa uma oportunidade perdida para outro animal que poderia receber esse cuidado. A castração é um ato de amor e de responsabilidade, tanto com o pet quanto com a cidade”, destacou.

Chiang também ressaltou que a colaboração da comunidade é indispensável para a continuidade do programa. “A prefeitura oferece gratuitamente um serviço de qualidade, com toda a estrutura necessária. O mutirão só funciona plenamente se todos fizerem sua parte. Se o tutor não puder comparecer, precisa avisar com antecedência para que possamos remanejar a vaga e garantir o atendimento a outro cão ou gato. Isso é respeito e compromisso coletivo”, afirmou.

A terceira edição de setembro está prevista para o fim do mês (27/09) e atenderá a região sul de Suzano. As inscrições para os próximos mutirões continuam abertas e podem ser feitas pelo link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, na região central. Para participar, é necessário preencher os dados pessoais e anexar documentos como RG, CPF e comprovante de residência.