Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante reunião do Conseg Norte

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano participou, na noite desta quinta-feira (12/03), de mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da região norte. O encontro ocorreu na Paróquia Santa Helena, no bairro Parque Maria Helena, e reuniu representantes das forças de segurança, autoridades municipais e moradores, que tiveram a oportunidade de apresentar demandas e dialogar diretamente sobre questões relacionadas à segurança pública na região.

Entre os principais temas abordados estiveram casos de perturbação do sossego registrados em locais como o Jardim Varan e o Cidade Miguel Badra. As solicitações foram acolhidas pelas autoridades presentes, que reforçaram o compromisso de manter o diálogo aberto com a população e aprimorar as ações de fiscalização e patrulhamento.

Na ocasião, moradores também destacaram e agradeceram o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM) nos bairros da região, especialmente em ações na rua do Progresso, no bairro Cidade Boa Vista, e na avenida Libanesa, no Jardim Revista.

Participaram do encontro o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; o comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; o comandante da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, capitão Everton de Godoy; o delegado titular do 2º Distrito Policial, Fabrício Intelizano; o presidente do Conseg Norte, Jackson Moreira; o diretor da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos; e o vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a participação da pasta nas reuniões do conselho é fundamental para compreender de forma direta as demandas dos moradores e fortalecer o planejamento das ações de segurança no município. “Os encontros do Conseg são espaços importantes de escuta e construção coletiva. A população traz suas preocupações e nós conseguimos alinhar estratégias com as forças de segurança para melhorar o atendimento e a presença nas regiões onde há maior necessidade”, afirmou.

Balbino também destacou que as demandas apresentadas pelos moradores serão analisadas pela secretaria. “Esse contato direto com a população é fundamental para direcionarmos o trabalho da Guarda Civil Municipal e fortalecer as ações que garantem mais tranquilidade e qualidade de vida nos bairros”, finalizou o chefe da pasta.