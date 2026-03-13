Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 13 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante reunião do Conseg Norte

Encontro realizado em igreja no Parque Maria Helena reuniu autoridades e moradores para discutir as ações programadas para os bairros da região

13 março 2026 - 18h21Por da Reportagem Local
Reunião do Conseg da região norte foi feito na noite desta quinta (12)Reunião do Conseg da região norte foi feito na noite desta quinta (12) - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano participou, na noite desta quinta-feira (12/03), de mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da região norte. O encontro ocorreu na Paróquia Santa Helena, no bairro Parque Maria Helena, e reuniu representantes das forças de segurança, autoridades municipais e moradores, que tiveram a oportunidade de apresentar demandas e dialogar diretamente sobre questões relacionadas à segurança pública na região.

Entre os principais temas abordados estiveram casos de perturbação do sossego registrados em locais como o Jardim Varan e o Cidade Miguel Badra. As solicitações foram acolhidas pelas autoridades presentes, que reforçaram o compromisso de manter o diálogo aberto com a população e aprimorar as ações de fiscalização e patrulhamento.

Na ocasião, moradores também destacaram e agradeceram o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM) nos bairros da região, especialmente em ações na rua do Progresso, no bairro Cidade Boa Vista, e na avenida Libanesa, no Jardim Revista.

Participaram do encontro o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; o comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; o comandante da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, capitão Everton de Godoy; o delegado titular do 2º Distrito Policial, Fabrício Intelizano; o presidente do Conseg Norte, Jackson Moreira; o diretor da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos; e o vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a participação da pasta nas reuniões do conselho é fundamental para compreender de forma direta as demandas dos moradores e fortalecer o planejamento das ações de segurança no município. “Os encontros do Conseg são espaços importantes de escuta e construção coletiva. A população traz suas preocupações e nós conseguimos alinhar estratégias com as forças de segurança para melhorar o atendimento e a presença nas regiões onde há maior necessidade”, afirmou.

Balbino também destacou que as demandas apresentadas pelos moradores serão analisadas pela secretaria. “Esse contato direto com a população é fundamental para direcionarmos o trabalho da Guarda Civil Municipal e fortalecer as ações que garantem mais tranquilidade e qualidade de vida nos bairros”, finalizou o chefe da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Cine Compir' retorna nesta terça-feira com o documentário 'A Jẹun Bó'
Cidades

'Cine Compir' retorna nesta terça-feira com o documentário 'A Jẹun Bó'

'Sebrae Móvel' realiza atendimentos voltados ao empreendedorismo feminino
Cidades

'Sebrae Móvel' realiza atendimentos voltados ao empreendedorismo feminino

Pedro Ishi anuncia que trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni serão revitalizados
Pavimentação

Pedro Ishi anuncia que trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni serão revitalizados

Saspe recebe mais um curso gratuito de especialização na área de turismo
Cidades

Saspe recebe mais um curso gratuito de especialização na área de turismo

GCM apreende drogas e detém acusado de tráfico em duas ocorrências
Cidades

GCM apreende drogas e detém acusado de tráfico em duas ocorrências

Procon de Ferraz promove programação especial na Semana do Consumidor
Ferraz

Procon de Ferraz promove programação especial na Semana do Consumidor