Segurança Cidadã destaca atuação em 3,9 mil ocorrências entre maio e novembro

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apresentou nesta segunda-feira (04/12) as atividades que foram desenvolvidas pela pasta entre maio e novembro deste ano durante audiência pública realizada na Câmara de Suzano. Foi destacada a atuação em 3.919 ocorrências no período, que garantiram a retirada de 31 quilos de entorpecentes das ruas, 75 prisões em flagrante - a partir do trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) - e 820 atendimentos da Defesa Civil, relacionados a alagamentos, retirada de árvores, deslizamentos, inundações e vistorias em áreas de risco.

As informações foram compartilhadas pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, pelo subcomandante da GCM, Edmundo Gomes, e pelo diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler. A audiência foi presidida pela vereadora Gerice Lione e contou com a participação dos parlamentares Artur Takayama; Lazario Nazare Pedro, o Lázaro de Jesus; e Jaime Siunte. Da administração municipal, representando a pasta, também prestigiaram o evento a comandante da GCM, Tatiana Orita, o assessor especial, Claudemir Soares, os GCMs Classe Distinta Marcos Bragança e Suzana Beatriz, a coordenadora do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), Viviane Raquel, e Dayane Indiara, do setor administrativo.

Os números apresentados contabilizaram 650 ocorrências verificadas pela Central de Segurança Integrada (CSI), localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, que foram relacionadas à invasão de próprios públicos, invasão a estabelecimentos comerciais, pichações, furto de cabos elétricos, roubo de veículos e acidentes de trânsito. Ainda foram registradas 445 ocorrências relacionadas à perturbação de sossego e 53 ligadas ao encontro de entorpecentes. O trabalho ainda garantiu a localização de 70 veículos e a apreensão de outros 72. No que diz respeito ao patrulhamento ambiental, foram atendidas 274 ocorrências, que garantiram 128 apreensões de animais silvestres e 42 notificações ambientais.

Em relação aos investimentos da pasta, foi destacada a entrega da nova base do Jardim Casa Branca, realizada em 11 de novembro, cuja reforma foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do vereador Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde, ao valor de R$ 127 mil. Para o primeiro trimestre de 2024, está prevista a entrega da nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que recebe um investimento de R$ 1.252.448,32. O espaço ficará localizado na avenida Nadir Dias Figueiredo, no bairro Jardim Miriam, com acesso rápido às regiões central, norte e sul e a poucos minutos dos viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer, facilitando o deslocamento das viaturas.

Entre os trabalhos desenvolvidos junto à comunidade, houve a formatura de 630 alunos pelo Grupo Unido da Ação de Resistência às Drogas (Guard), com 48 aulas ministradas nas Escolas Municipais Lídia Lima da Silva, Isaías Martinelli Gama, Antônio Carlos Mayer, Ana Rita Gomes, Sérgio Simão e Damásio Ferreira dos Santos. Nas escolas, também aconteceram apresentações do Canil, com um público de 1.415 espectadores em 11 unidades visitadas.

O secretário ressaltou que as ações que vêm sendo desenvolvidas têm como objetivo garantir mais segurança à população. “Os números mostram que as equipes estão registrando uma quantidade expressiva de atendimentos. Estamos contribuindo com as forças policiais para promover a localização de drogas e prisões em flagrante, e também atendendo denúncias da população para evitar irregularidades relacionadas à perturbação de sossego e em áreas de preservação. Garantimos ainda a presença das equipes da Defesa Civil nas ocasiões que se fizerem necessárias. Novos recursos estão sendo aplicados para que nossa atuação se fortaleça a cada dia”, ressaltou Silva.