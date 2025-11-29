Segurança Cidadã discute demandas das três regiões da cidade em reuniões dos Consegs

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã discutiu demandas das três regiões de Suzano durante reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) que foram realizadas na segunda, terça e quinta-feira desta semana (24, 25 e 27/11), no centro, no distrito de Palmeiras e na zona norte da cidade, respectivamente.

Os encontros com a população e com autoridades policiais reforçaram o diálogo sobre o trabalho que tem proporcionado ações relacionadas à perturbação de sossego, sinalização e iluminação pública. Ao longo destas atividades, estiveram presentes os principais gestores da pasta, incluindo o titular Francisco Balbino; o assessor estratégico, Marcelo Miyasaki; e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro.

Na segunda-feira, o encontro da região central foi realizado numa chácara localizada na rua Teresa Haguiara Cardoso, no bairro Jardim Casa Branca, em que estiveram presentes o delegado da Delegacia de Polícia (DP) Central, Gabriel Sandrone; e a presidente do Conseg Centro, Lucelena Burjato Machado, a Teka.

Um dia depois, a reunião na região sul aconteceu no bairro Parque Palmeiras e contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; do investigador do 1º distrito policial, Mauro Eidi; e do cabo Rodrigo Lima, da 1ª Companhia do 32º BPM/M. Eles foram recebidos pelo presidente do Conseg Sul, Marcos Roque.

Por fim, na quinta-feira, a atividade da região norte foi realizada na estrada Takashi Kobata, no bairro Jardim Europa, e contou com a participação do investigador Costa, do 2º distrito policial do Boa Vista; e do sargento Kláuber, da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M); além do diretor de Iluminação da prefeitura, Ari Santos; e do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena. Eles foram recebidos pelo presidente do Conseg Norte, Jackson Moreira.

Balbino destacou a importância dos encontros, reforçando que a aproximação com os moradores é fundamental para o aprimoramento das políticas públicas de segurança. “Os Consegs são espaços essenciais de escuta e cooperação. Nessas reuniões, conseguimos entender de perto as demandas dos bairros e ajustar nossas estratégias de atuação. A parceria entre a comunidade, a GCM e a administração municipal é o que garante resultados mais efetivos e uma cidade mais segura para todos”, afirmou.

O secretário também ressaltou o papel da Guarda Civil Municipal nas ações de patrulhamento e fiscalização, enfatizando que o trabalho tem sido direcionado para atender as necessidades apresentadas em cada região. “A GCM tem intensificado as rondas nos pontos mais críticos, especialmente onde há registro de perturbação de sossego e comportamentos que comprometem a tranquilidade pública. Nosso objetivo é assegurar que o cidadão possa viver em um ambiente de respeito e segurança”, completou.