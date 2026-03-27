Segurança Cidadã participa de debate com integrantes do Conseg Centro na Casa Branca

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou nesta quinta-feira (26/03) de uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Suzano Centro, realizada no Jardim Casa Branca. O encontro reuniu representantes das forças de segurança, autoridades municipais e moradores para discutir demandas relacionadas à segurança pública e ações conjuntas no município.

Durante a reunião, moradores e representantes comunitários iniciaram o encontro com agradecimentos à Guarda Civil Municipal (GCM) pelo trabalho realizado no Jardim Colorado, especialmente no combate à perturbação do sossego. Outro tema abordado foi a preocupação com a presença de usuários de drogas e o funcionamento irregular de ferros-velhos no Jardim Belém e imediações. As autoridades destacaram que as demandas já estão sendo acompanhadas e que novas operações serão planejadas conforme levantamento das equipes e denúncias da população.

Também foi ressaltado que diversas operações conjuntas vêm sendo realizadas entre GCM, Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos da prefeitura, sempre de acordo com as necessidades apontadas pelos moradores. As ações integradas têm contribuído para a redução dos índices criminais na região, refletindo diretamente na sensação de segurança da população.

Outro ponto destacado durante a reunião foi a importância do registro de ocorrências, inclusive de crimes considerados de menor gravidade, como pequenos furtos e roubos. Esses registros são fundamentais para o direcionamento estratégico do policiamento e planejamento de novas operações.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a relevância do diálogo constante com a população e reforçou o compromisso da administração municipal com a segurança pública. “A participação da comunidade é fundamental para o planejamento das ações. Quando os moradores registram ocorrências e participam das reuniões do Conseg, conseguimos direcionar melhor as operações e fortalecer o trabalho integrado entre as forças de segurança. Essa parceria tem trazido resultados importantes, como a redução dos índices criminais e a melhoria da sensação de segurança nos bairros”, afirmou.

Estiveram presentes a presidente do Conseg Centro, Lucelena Burjato Machado, Teka; o cabo da Polícia Militar, Rodrigo Lima; o escrivão-chefe da Delegacia Central de Suzano, Orlando Antonio Cotrim; o comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; além do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki.