sexta 28 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 28/11/2025
Cidades

Segurança Cidadã participa de operação durante aniversário do 32º Batalhão

Ação contou com 24 agentes da GCM de Suzano, além de policiais militares e forças de segurança de outras cidades

28 novembro 2025 - 14h55Por De Suzano
- (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou nesta quinta-feira (27/11) do início das atividades em comemoração ao 26º aniversário do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), celebrado no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. O evento, que teve a participação do prefeito Pedro Ishi e do secretário de Segurança Cidadã, reuniu autoridades civis e militares das três cidades atendidas pelo batalhão - Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos - e marcou o começo da operação “Impacto Força Total - Tríplice Sentinela”, que ocorre simultaneamente nos três municípios com foco no combate à criminalidade.

A ação conjunta foi iniciada com vistas a intensificar o policiamento ostensivo, coibir crimes como roubos e furtos, além de localizar e capturar procurados da Justiça. Para isso, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano mobilizou uma estrutura com nove viaturas, três motocicletas e 24 agentes para atuar ao lado da Polícia Militar, equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e as GCMs de Poá e Ferraz de Vasconcelos.

Durante a solenidade, estiveram presentes o comandante do 32º, tenente-coronel José Ricardo Nunes Pereira; a comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 12 (CPA/M-12) coronel Beatriz de Assis Bastos Morassi; o subcomandante da GCM suzanense, Antonio Marceno; além de representantes da Polícia Civil, como o delegado Benedito Queiroz, da Delegacia Central de Suzano. Também acompanhou a celebração o chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), sargento Vinicius Santos.

O secretário de Segurança Cidadã destacou a importância da integração entre os órgãos. “A presença da nossa GCM nesta operação demonstra o compromisso de Suzano em fortalecer o trabalho conjunto com as demais forças de segurança. Essa ação amplia a cobertura preventiva, aumenta a sensação de segurança e reforça que estamos atuando de forma firme em favor da nossa população”, afirmou.

A operação, programada para ser encerrada às 18 horas, estabeleceu patrulhamentos estratégicos, pontos de visibilidade, bloqueios e ações específicas de fiscalização. O prefeito de Suzano parabenizou o 32º BPM/M pela trajetória e reforçou o apoio do município às ações integradas de segurança pública. “O aniversário do batalhão é simbólico, mas ele se torna ainda mais importante quando marca o início de uma operação tão robusta. Suzano está comprometida com o trabalho em parceria, que traz resultados reais para a população. Agradeço a todos os agentes, policiais e autoridades que atuam diariamente para proteger nossas cidades”, destacou Pedro Ishi.

O evento também contou com a participação do chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo, do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse. Também marcaram presença os prefeitos Saulo Souza, de Poá, e Priscila Gambale, de Ferraz.

