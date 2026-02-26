Segurança Cidadã reforça ações contra perturbação de sossego durante reunião em Palmeiras

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou, na última terça-feira (24/02), da reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da região sul, que foi realizada no bairro Parque Palmeiras. Nesta oportunidade, foram destacadas as ações conduzidas pelas equipes da Prefeitura de Suzano contra perturbação de sossego na localidade, que têm sido realizadas em parceria com as forças policiais.

A administração municipal foi representada pelo titular da pasta, Francisco Balbino, e pelo comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro. Também participaram o comandante da 1ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, capitão André Cavalari; e o delegado titular do 1° Distrito Policial de Palmeiras, Lourival Noronha.

Durante o encontro, as autoridades dialogaram com os presentes sobre as demandas que deverão ser acolhidas durante as futuras operações “Cidade e Ordem”, que tem inibido a atuação irregular de adegas para garantir mais tranquilidade à população.

Já neste ano, a região de Palmeiras foi contemplada com uma atuação dos agentes no dia 24 de janeiro, que vistoriou oito locais das regiões sul e central do município e teve como foco a fiscalização de documentação, horário de funcionamento, poluição sonora e normas sanitárias.

A operação foi realizada em conjunto com o Setor de Fiscalização de Posturas e a Vigilância Sanitária de Suzano, além da Polícia Militar, reunindo quatro viaturas da GCM, totalizando dez agentes e cinco integrantes dos demais órgãos municipais envolvidos.

No Parque Buenos Aires, também no distrito de Palmeiras, um bar localizado na rua Tadeu Marcelo da Silva teve as atividades interditadas por falta de documentação obrigatória e funcionamento fora do horário permitido. Ainda na mesma região, uma lanchonete na rua José de Araújo Júnior foi notificada por exceder o horário de funcionamento, sendo determinado o encerramento imediato do atendimento.

O comandante da GCM afirmou que o diálogo com os moradores é fundamental para a troca de informações em relação ao trabalho realizado na cidade. “Foi uma grande satisfação poder participar desse encontro do Conseg Sul, onde pudemos encontrar as autoridades policiais e conversar com os moradores, ouvindo cada um com atenção e falando sobre nossas ações”, declarou Kanashiro.

O secretário municipal de Segurança Cidadã destacou que a atuação da GCM está garantindo mais tranquilidade aos moradores. “Temos alcançado todas as regiões com as operações e nosso patrulhamento de rotina, atendendo também as denúncias da população. Já começamos o ano de 2026 com ações contundentes contra a perturbação de sossego em Palmeiras”, ressaltou Francisco Balbino.