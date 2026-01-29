Segurança Cidadã reforça ações integradas em reunião dos Consegs

A Prefeitura de Suzano está fortalecendo as ações de segurança e ordenamento urbano a partir das demandas apresentadas diretamente pela população, com encaminhamentos práticos já definidos após as reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) das regiões Centro e Sul, realizadas na última terça-feira (27/01).

O principal foco dos encontros foi o enfrentamento à perturbação do sossego e a situações relacionadas ao uso de drogas e ocupação irregular de espaços públicos, temas que já estão sendo tratados de forma integrada entre forças de segurança e demais secretarias municipais.

No Conseg Centro, a reunião - realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) - abordou ocorrências nos bairros Vila São Francisco, Vila Amorim e na malha central. Entre os principais pontos estiveram a presença de pessoas em situação de rua e usuários de drogas, estacionamento irregular na região do cruzamento da avenida Regina Cabalau Mendonça com a avenida General Francisco Glicério, solicitação de fiscalização em comércio de sucatas na rua Baruel e casos pontuais de perturbação do sossego.

Durante o encontro, foi reforçada à comunidade a importância das denúncias formais e dos registros de boletins de ocorrência, fundamentais para direcionar o policiamento e as operações de maneira mais precisa. A reunião contou com a participação do assessor estratégico da Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, do diretor operacional, Claudemir Soares, e do assessor Willer Franco.

Já no Conseg Sul, que teve a participação do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as demandas se concentraram na perturbação do sossego nos bairros Parque Buenos Aires e Estância Angelina. Moradores do Parque Buenos Aires agradeceram o trabalho já realizado pela Guarda Civil Municipal (GCM), destacando a melhora na sensação de segurança. Na Estância Angelina, a população solicitou intensificação do patrulhamento devido ao fluxo de veículos e pediu fiscalização em clínicas de recuperação instaladas na região.

Além das questões diretamente ligadas à segurança, surgiram demandas para outras pastas, como Manutenção e Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A reunião foi realizada na Associação Fukuhaku, na Vila Ipelândia.

Também participaram desse encontro a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo, e o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

Balbino destacou que o diálogo direto com a população é decisivo para a eficiência das medidas. “Essas reuniões são fundamentais porque nos permitem ouvir quem vive o dia a dia dos bairros. A partir dessas informações, conseguimos ajustar o patrulhamento, planejar operações específicas e atuar em conjunto com outras secretarias para resolver os problemas de forma mais completa. Nosso objetivo é garantir mais tranquilidade e qualidade de vida para a população”, afirmou.