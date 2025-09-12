Segurança Cidadã reforça atuação da GCM na Vila Fátima e no Buenos Aires

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, iniciou nesta quinta-feira (11/09) uma nova etapa de ações da Guarda Civil Municipal (GCM) nos bairros Vila Fátima e Parque Buenos Aires, ambos localizados no distrito de Palmeiras.

A operação, realizada por duas equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), busca reforçar a presença das forças de segurança na região, atendendo a pedidos diretos da comunidade por mais patrulhamento e monitoramento.

Durante a ação, viaturas da Romu atuaram em diversas ruas dos dois bairros realizando abordagens preventivas e contato direto com comerciantes e moradores. A proposta, segundo a Secretaria de Segurança Cidadã, é que a operação tenha caráter contínuo.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, acompanhou pessoalmente o início dos trabalhos, reforçando o compromisso da administração em ampliar as medidas preventivas e aproximar o poder público dos moradores. Segundo ele, a presença intensificada da GCM nessas localidades faz parte de um plano mais amplo de escuta e resposta às demandas da população.

“Recebemos diversos pedidos durante reuniões comunitárias e encontros com o Conseg de Palmeiras. A população deixou claro que precisava de uma presença mais efetiva das forças de segurança na região sul, em bairros como Vila Fátima e Parque Buenos Aires. Nossa resposta é imediata: estamos colocando a Romu para atuar de forma estratégica, garantindo mais tranquilidade para os moradores”, afirmou Balbino.

Além do desafio de combater ocorrências de criminalidade, a pasta tem recebido queixas relacionadas à perturbação do sossego, sobretudo em estabelecimentos comerciais e festas clandestinas em chácaras. A intensificação do patrulhamento, portanto, visa não apenas a prevenção de crimes, mas também a atuação conjunta com os demais setores da administração municipal no enfrentamento a atividades irregulares que comprometem a ordem pública.