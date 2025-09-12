Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 12 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Segurança Cidadã reforça atuação da GCM na Vila Fátima e no Buenos Aires

Operação atende a pedidos diretos da comunidade por mais patrulhamento e monitoramento

12 setembro 2025 - 08h00Por da Reportagem Local
Segurança Cidadã reforça atuação da GCM na Vila Fátima e no Buenos AiresSegurança Cidadã reforça atuação da GCM na Vila Fátima e no Buenos Aires - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, iniciou nesta quinta-feira (11/09) uma nova etapa de ações da Guarda Civil Municipal (GCM) nos bairros Vila Fátima e Parque Buenos Aires, ambos localizados no distrito de Palmeiras.

A operação, realizada por duas equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), busca reforçar a presença das forças de segurança na região, atendendo a pedidos diretos da comunidade por mais patrulhamento e monitoramento.

Durante a ação, viaturas da Romu atuaram em diversas ruas dos dois bairros realizando abordagens preventivas e contato direto com comerciantes e moradores. A proposta, segundo a Secretaria de Segurança Cidadã, é que a operação tenha caráter contínuo.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, acompanhou pessoalmente o início dos trabalhos, reforçando o compromisso da administração em ampliar as medidas preventivas e aproximar o poder público dos moradores. Segundo ele, a presença intensificada da GCM nessas localidades faz parte de um plano mais amplo de escuta e resposta às demandas da população.

“Recebemos diversos pedidos durante reuniões comunitárias e encontros com o Conseg de Palmeiras. A população deixou claro que precisava de uma presença mais efetiva das forças de segurança na região sul, em bairros como Vila Fátima e Parque Buenos Aires. Nossa resposta é imediata: estamos colocando a Romu para atuar de forma estratégica, garantindo mais tranquilidade para os moradores”, afirmou Balbino.

Além do desafio de combater ocorrências de criminalidade, a pasta tem recebido queixas relacionadas à perturbação do sossego, sobretudo em estabelecimentos comerciais e festas clandestinas em chácaras. A intensificação do patrulhamento, portanto, visa não apenas a prevenção de crimes, mas também a atuação conjunta com os demais setores da administração municipal no enfrentamento a atividades irregulares que comprometem a ordem pública.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Central de Segurança recebe visita do presidente da Câmara
Cidades

Central de Segurança recebe visita do presidente da Câmara

Centro de Convivência está com 142 vagas abertas para oito atividades
Cidades

Centro de Convivência está com 142 vagas abertas para oito atividades

Lei cria Agência Reguladora de Serviços Públicos em Suzano
Monitoramento e avaliação

Lei cria Agência Reguladora de Serviços Públicos em Suzano

Suzano elege representante para Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial
Cidades

Suzano elege representante para Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Prefeitura inicia obras na Avenida Taiaçupeba e em outras três ruas da Vila Urupês
Cidades

Prefeitura inicia obras na Avenida Taiaçupeba e em outras três ruas da Vila Urupês

Conselho do Patrimônio Cultural aprova por unanimidade o tombamento da Igreja do Baruel
Cidades

Conselho do Patrimônio Cultural aprova por unanimidade o tombamento da Igreja do Baruel