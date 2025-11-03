Segurança Cidadã se reúne com os Consegs Centro e Norte

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou, na quinta e sexta-feira da última semana (30 e 31/10), de duas importantes reuniões promovidas pelos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) Norte e Centro. Na primeira, o secretário responsável pela pasta, Francisco Balbino, esteve presente no encontro promovido no Jardim Dona Benta.

No dia seguinte, a equipe da secretaria acompanhou as discussões do Conseg Centro, realizadas no Jardim Colorado. As reuniões tiveram como foco o diálogo direto com a população, a identificação de problemas locais e o fortalecimento das ações conjuntas entre o Poder Público e a comunidade.

Durante o encontro do Conseg Norte, foram discutidos temas relacionados à perturbação do sossego em bairros como Cidade Miguel Badra e Jardim Revista, além de manifestações de reconhecimento ao trabalho realizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) nas regiões. Os moradores também apresentaram pedidos de fiscalização de trânsito na avenida Jaguari, no Jardim Dona Benta, e de substituição de lâmpadas na avenida Francisco Marengo, pontos que serão encaminhados às secretarias competentes para avaliação e providências.

Já no Conseg Centro, as discussões envolveram questões de grande relevância para a rotina dos moradores, como perturbação do sossego causada por adegas e manobras perigosas de motociclistas em vias públicas, além de denúncias sobre o tráfico de drogas. Os participantes também aproveitaram o momento para elogiar a atuação da GCM no Jardim Colorado, destacando a presença constante das equipes e o comprometimento dos agentes com a segurança local. Outro tema debatido foi a necessidade de pavimentação e recapeamento de vias.

Balbino destacou a importância dos encontros, reforçando que a aproximação com os moradores é fundamental para o aprimoramento das políticas públicas de segurança. “Os Consegs são espaços essenciais de escuta e cooperação. Nessas reuniões, conseguimos entender de perto as demandas dos bairros e ajustar nossas estratégias de atuação. A parceria entre a comunidade, a GCM e a administração municipal é o que garante resultados mais efetivos e uma cidade mais segura para todos”, afirmou.

O secretário também ressaltou o papel da Guarda Civil Municipal nas ações de patrulhamento e fiscalização, enfatizando que o trabalho tem sido direcionado para atender as necessidades apresentadas em cada região.