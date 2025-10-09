Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 09 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Segurança e Meio Ambiente participam de reunião do Conseg na região sul

Encontro discutiu temas como iluminação pública, perturbação de sossego e combate a loteamentos irregulares, além de esclarecer dúvidas sobre rede de água e esgoto

09 outubro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Segurança e Meio Ambiente participam de reunião do Conseg na região sulSegurança e Meio Ambiente participam de reunião do Conseg na região sul - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

As Secretarias de Segurança Cidadã e de Meio Ambiente de Suzano participaram nesta terça-feira (07/10) de uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Sul na Escola Estadual Helena Zerrenner, no Clube dos Oficiais, região sul da cidade. O encontro teve como objetivo aproximar o Poder Público dos moradores, ouvir demandas e discutir ações voltadas à melhoria da qualidade de vida e à manutenção da ordem pública na região.

Os participantes manifestaram sentimento de gratidão à Guarda Civil Municipal (GCM) pela atuação constante no combate a casos de perturbação de sossego na área. Entre os principais assuntos abordados pela população, se destacaram ainda questões relacionadas à iluminação pública e à infraestrutura da região. Durante o diálogo, também foi relatada a existência de um ponto específico onde ocorrem recorrentes episódios de som alto e aglomerações. A denúncia será apurada pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

A reunião contou com a participação do secretário de Meio Ambiente, André Chiang; do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki (que representou o secretário Francisco Balbino no encontro); do comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; do delegado titular do 1º Distrito Policial de Suzano (Palmeiras), Lourival Noronha; do chefe dos investigadores da unidade, Mauro Eidi; e do presidente do Conseg Sul, Marcos Roque.

Miyasaki reforçou a importância da participação popular em reuniões como a do Conseg. Segundo ele, a aproximação entre os órgãos públicos e a população é fundamental para fortalecer a segurança comunitária. “A cidade é feita por todos nós. Quando os moradores se envolvem, denunciam e participam das decisões, conseguimos agir com mais precisão e oferecer respostas mais rápidas às demandas locais”, destacou o assessor estratégico.

Já a equipe da Secretaria de Meio Ambiente concentrou sua participação em dois temas: o combate aos loteamentos irregulares e o esclarecimento de dúvidas sobre o fornecimento de água, esgoto e energia elétrica na região. O secretário André Chiang explicou que o município tem intensificado as fiscalizações em áreas onde há suspeita de parcelamentos ilegais do solo, contando com o apoio do Grupo de Fiscalização Integrada/Alto Tietê Cabeceiras (GFI/ATC).

“O combate aos loteamentos irregulares é uma das nossas prioridades, porque eles trazem inúmeros prejuízos ao meio ambiente e à segurança das pessoas. O trabalho do GFI/ATC tem sido fundamental para coibir essas práticas e garantir que o crescimento da cidade aconteça de forma ordenada e responsável”, ressaltou Chiang.

Além disso, o secretário respondeu a questionamentos de moradores sobre a extensão da rede de água, esgoto e energia elétrica, explicando por que algumas residências recebem ligação dos serviços enquanto outras ainda não. Chiang destacou que o município trabalha em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a EDP São Paulo em projetos de integração que permitirão ampliar a cobertura para os lotes devidamente regularizados.

“Estamos empenhados em levar saneamento básico e energia a todos os cantos da cidade, mas isso depende de planejamento e regularização. Os projetos com a Sabesp e a EDP vão garantir que as redes cheguem aos locais com situação fundiária resolvida, o que é um passo importante para melhorar as condições de vida e de saúde da população”, afirmou.

O secretário de Segurança Cidadã, por sua vez, ressaltou que a administração municipal está comprometida em manter o diálogo constante com os moradores e reforçar as ações preventivas na região. “A segurança pública se fortalece quando há participação da comunidade e integração entre os órgãos municipais. Nossa GCM continuará atuando de forma rigorosa no combate à perturbação de sossego”, concluiu Balbino.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Representantes de Suzano participam de evento sobre Vigilância Sanitária em Avaré
Cidades

Representantes de Suzano participam de evento sobre Vigilância Sanitária em Avaré

'Ilumina Suzano' promove 941 atendimentos em 140 bairros no mês de setembro
Cidades

'Ilumina Suzano' promove 941 atendimentos em 140 bairros no mês de setembro

Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS
Cidades

Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS

João Sabugo propõe instituição do Dia do Nascituro em Suzano
Cidades

João Sabugo propõe instituição do Dia do Nascituro em Suzano

Câmara de Suzano aprova moção de aplauso à Apeoesp por defesa da escola Batista Renzi
Cidades

Câmara de Suzano aprova moção de aplauso à Apeoesp por defesa da escola Batista Renzi

Palestra com secretária de Justiça de São Paulo reúne mais de 40 advogados na OAB Suzano
Cidades

Palestra com secretária de Justiça de São Paulo reúne mais de 40 advogados na OAB Suzano