Segurança e Meio Ambiente participam de reunião do Conseg na região sul

As Secretarias de Segurança Cidadã e de Meio Ambiente de Suzano participaram nesta terça-feira (07/10) de uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Sul na Escola Estadual Helena Zerrenner, no Clube dos Oficiais, região sul da cidade. O encontro teve como objetivo aproximar o Poder Público dos moradores, ouvir demandas e discutir ações voltadas à melhoria da qualidade de vida e à manutenção da ordem pública na região.

Os participantes manifestaram sentimento de gratidão à Guarda Civil Municipal (GCM) pela atuação constante no combate a casos de perturbação de sossego na área. Entre os principais assuntos abordados pela população, se destacaram ainda questões relacionadas à iluminação pública e à infraestrutura da região. Durante o diálogo, também foi relatada a existência de um ponto específico onde ocorrem recorrentes episódios de som alto e aglomerações. A denúncia será apurada pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

A reunião contou com a participação do secretário de Meio Ambiente, André Chiang; do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki (que representou o secretário Francisco Balbino no encontro); do comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; do delegado titular do 1º Distrito Policial de Suzano (Palmeiras), Lourival Noronha; do chefe dos investigadores da unidade, Mauro Eidi; e do presidente do Conseg Sul, Marcos Roque.

Miyasaki reforçou a importância da participação popular em reuniões como a do Conseg. Segundo ele, a aproximação entre os órgãos públicos e a população é fundamental para fortalecer a segurança comunitária. “A cidade é feita por todos nós. Quando os moradores se envolvem, denunciam e participam das decisões, conseguimos agir com mais precisão e oferecer respostas mais rápidas às demandas locais”, destacou o assessor estratégico.

Já a equipe da Secretaria de Meio Ambiente concentrou sua participação em dois temas: o combate aos loteamentos irregulares e o esclarecimento de dúvidas sobre o fornecimento de água, esgoto e energia elétrica na região. O secretário André Chiang explicou que o município tem intensificado as fiscalizações em áreas onde há suspeita de parcelamentos ilegais do solo, contando com o apoio do Grupo de Fiscalização Integrada/Alto Tietê Cabeceiras (GFI/ATC).

“O combate aos loteamentos irregulares é uma das nossas prioridades, porque eles trazem inúmeros prejuízos ao meio ambiente e à segurança das pessoas. O trabalho do GFI/ATC tem sido fundamental para coibir essas práticas e garantir que o crescimento da cidade aconteça de forma ordenada e responsável”, ressaltou Chiang.

Além disso, o secretário respondeu a questionamentos de moradores sobre a extensão da rede de água, esgoto e energia elétrica, explicando por que algumas residências recebem ligação dos serviços enquanto outras ainda não. Chiang destacou que o município trabalha em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a EDP São Paulo em projetos de integração que permitirão ampliar a cobertura para os lotes devidamente regularizados.

“Estamos empenhados em levar saneamento básico e energia a todos os cantos da cidade, mas isso depende de planejamento e regularização. Os projetos com a Sabesp e a EDP vão garantir que as redes cheguem aos locais com situação fundiária resolvida, o que é um passo importante para melhorar as condições de vida e de saúde da população”, afirmou.

O secretário de Segurança Cidadã, por sua vez, ressaltou que a administração municipal está comprometida em manter o diálogo constante com os moradores e reforçar as ações preventivas na região. “A segurança pública se fortalece quando há participação da comunidade e integração entre os órgãos municipais. Nossa GCM continuará atuando de forma rigorosa no combate à perturbação de sossego”, concluiu Balbino.