Segurança entrega 450 certificados do projeto 'Maria Vai à Escola'

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano realizou no último sábado (28/06) a entrega de certificados aos 450 alunos da Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no bairro Cidade Boa Vista, que concluíram o projeto “Maria Vai à Escola”. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, começou em março e já formou, ao todo, 480 crianças desde sua implantação.

Inspirado na Lei Maria da Penha (lei federal nº 11.340/2006), o projeto tem como objetivo promover a conscientização sobre direitos humanos, igualdade de gênero e respeito mútuo, além de abordar a importância da segurança pública e a prevenção à violência doméstica. Os estudantes do 4º e 5º anos do ensino fundamental participaram de atividades dinâmicas, palestras e rodas de conversa, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da Patrulha Maria da Penha.

Durante a formação, os alunos tiveram a oportunidade de discutir temas sensíveis de forma leve e educativa, despertando uma reflexão importante para a construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. O encerramento do ciclo na EM Ignez de Castro contou com a presença de familiares, professores, agentes da GCM e representantes das secretarias envolvidas, em um clima de celebração e orgulho coletivo.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o impacto transformador do projeto no ambiente escolar e na formação das crianças. “O ‘Maria Vai à Escola’ não é apenas um projeto de conscientização, mas uma verdadeira ferramenta de transformação social. Ao falar sobre igualdade, respeito e direitos humanos desde cedo, estamos plantando sementes que vão florescer em adultos mais conscientes e responsáveis. Ver a alegria e o comprometimento desses alunos nos motiva a expandir cada vez mais essa iniciativa”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila, que participou da cerimônia, também celebrou a conclusão da turma e ressaltou o papel fundamental da escola na formação integral dos estudantes. “É emocionante ver o envolvimento das crianças em temas tão relevantes. Quando a escola abre espaço para conversas sobre igualdade de gênero e respeito, ela cumpre sua missão de formar cidadãos críticos, empáticos e preparados para contribuir positivamente com a sociedade. O sucesso desta turma nos enche de orgulho e nos inspira a levar o projeto para outras unidades”, disse.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, também presente no evento, destacou que levar temas como respeito, igualdade e combate à violência para as escolas é essencial para transformar a sociedade e formar cidadãos mais conscientes. “Levar esses valores para as crianças desde cedo é uma forma poderosa de construir uma comunidade mais justa e acolhedora. Fico muito feliz em ver o ‘Maria Vai à Escola’ inspirando nossos alunos e mostrando que juntos podemos promover grandes mudanças”, afirmou.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da administração municipal com políticas públicas que valorizem a educação e a segurança. “Quando investimos em educação e em projetos como o ‘Maria Vai à Escola’, estamos investindo no futuro da nossa cidade. Educar para o respeito e para a igualdade é uma das formas mais eficazes de prevenir a violência e construir um município cada vez mais humano e acolhedor. Quero parabenizar a todos os alunos, professores e profissionais envolvidos nesta grande conquista”, declarou.