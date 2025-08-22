Segurança homenageia GCMs com mais de 30 anos de serviços

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã organizou nesta sexta-feira (22/08) uma cerimônia em sua sede, no bairro Vila Figueira, para homenagear os guardas civis municipais (GCMs) com mais de 30 anos de serviços prestados à sociedade. Na ocasião, 25 agentes foram reconhecidos com o diploma “Corpo da Tropa”, pela conduta íntegra em todo esse período. O mais antigo deles, Plauto Barbosa, ganhou uma réplica de uma pistola histórica, do modelo Mauser calibre 7.63 milímetros, do início do século passado.

O titular da pasta, Francisco Balbino, conduziu a atividade e enalteceu a trajetória de cada um deles. Todos os presentes foram cumprimentados pela comandante da GCM, Tatiana Orita; pelo comandante da 1ª Companhia (CIA) do 32° Batalhão de Polícia Militar, capitão André Vieira Cavallari; pelo delegado responsável pela Delegacia de Polícia Central, Benedito Queiroz; e pelo presidente da Associação dos Ex-combatentes e Familiares da Força Expedicionária Brasileira (FEB) do Alto Tietê, Roberto Kobayashi. Esta entidade viabilizou a honraria que foi entregue ao GCM mais antigo.

Os agentes receberam a justa deferência sob aplausos das autoridades e de seus familiares, que estavam reunidos em mesas para desfrutar da refeição e da apresentação musical que foram especialmente preparadas para a ocasião. Os diplomas foram entregues aos GCMs por ordem alfabética.

Deste modo, foram contemplados: Alexandre Francisco; Amos Gomes de Almeida; Antonio Carlos Gonçalves; Aparecido da Silva; Carlos das Chagas Ramos; Daniel Bento; Edison Dias dos Santos; Elias Jorge Filho; Eliel Amancio de Amorim; Evanir da Silva; Irineu Moreira; Jair Aparecido da Silva; Jair Paulino da Silva Filho; Jefferson Bruno do Nascimento Silva; Jose Aparecido de Araujo; Lucio Franco de Souza; Mauro Lucio de Almeida; Orlando Sergio dos Santos; Peterson Fernandes de Moraes; Pierre Rego Barros; Reginaldo Timote de Andrade; Sidnei Jose de Oliveira; Valmir Leal de Oliveira e Valter Rodrigues Cavalcanti.

Falou em nome dos homenageados, pelo tempo de casa, justamente o mais antigo, Plauto Barbosa, que mostrou sua gratidão por receber o diploma e a arma histórica após completar 33 anos de atuação na corporação. “A gente sempre procurou fazer o nosso serviço bem feito e ficamos satisfeitos em saber que a administração municipal tem esse respeito por nós. Acompanhamos as mudanças pelas quais a GCM passou nas últimas décadas e somos gratos de ter o reconhecimento da população”, disse o agente.