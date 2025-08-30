Segurança intensifica patrulhamentos na região sul após reunião com o Conseg

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, anunciou que vai reforçar os patrulhamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) na região sul da cidade. A medida foi definida após reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras, realizada na última terça-feira (26/08) no bairro Parque Palmeiras, e atende reivindicações de moradores sobre a necessidade de maior presença das forças de segurança e melhorias na iluminação pública.

O encontro reuniu o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; a comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita; o diretor da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, José Aristides dos Santos Sobrinho, o Ari Santos; o diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares; além do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse. Também participaram o chefe dos investigadores do 1º Distrito Policial de Suzano, Mauro Eidi Nakao, o capitão da 1ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar, André Vieira Cavallari, e a vice-presidente do Conseg Sul, Isabel Melo.

Durante a reunião, um dos pontos centrais foi em relação aos episódios de perturbação do sossego provocados por uma adega localizada no Parque Buenos Aires. De acordo com relatos apresentados, o estabelecimento tem promovido barulho excessivo e causado transtornos aos moradores do entorno. A Secretaria de Segurança Cidadã garantiu que já estuda ações conjuntas para fiscalizar o comércio e resolver o problema de forma definitiva.

Outro tema debatido foi o reforço da iluminação pública, especialmente nas áreas mais afastadas do distrito de Palmeiras. A medida é considerada fundamental para aumentar a sensação de segurança da população, principalmente em horários noturnos. Também entrou na pauta a necessidade de lombadas em ruas da região do Clube dos Oficiais, atendendo a pedidos de moradores que relataram excesso de velocidade por parte de motoristas.

O secretário Francisco Balbino destacou que a administração municipal tem buscado ouvir a população e dar respostas rápidas às demandas de segurança. Segundo ele, os patrulhamentos da GCM serão intensificados já nos próximos dias, como parte de uma política de proximidade com os bairros. “Estamos atentos ao que a comunidade traz por meio do Conseg. É uma ferramenta fundamental para aproximar o Poder Público dos moradores e compreender a realidade local. Nossa prioridade é aumentar a presença da GCM na região sul e, ao mesmo tempo, trabalhar em conjunto com as demais forças de segurança para oferecer mais tranquilidade à população”, afirmou o secretário.

O encontro desta terça-feira deu continuidade às agendas periódicas da Secretaria de Segurança Cidadã com o Conseg. Segundo Balbino, esse formato de trabalho seguirá como prioridade. “Segurança pública não se faz sozinho. É uma construção coletiva que depende da integração entre prefeitura, forças policiais e comunidade. Seguiremos firmes nesse propósito”, finalizou o secretário.