Segurança reforça ações durante reunião com Conseg no Boa Vista

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, participou na última quinta-feira (28/08) de uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Boa Vista, onde foram discutidos temas relevantes para os moradores da região norte da cidade. O encontro contou com representantes da pasta, bem como das polícias Civil e Militar e da sociedade civil.

Entre os assuntos tratados, os participantes abordaram os casos de perturbação do sossego, especialmente em bairros como Cidade Miguel Badra e Jardim Revista, e reforço na iluminação pública.

A atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) nessas ocorrências foi destacada, principalmente no âmbito da “Operação Cidade e Ordem”, que tem intensificado fiscalizações em diferentes pontos da cidade para garantir o bem-estar da população.

Outro ponto de destaque foi a apresentação do novo delegado titular do 2º Distrito Policial do Boa Vista, Fabrício Intelizano, que será responsável por comandar as investigações e dar andamento às ocorrências registradas na região norte. A chegada dele foi celebrada pelos moradores e pelas autoridades presentes como um reforço importante no combate à criminalidade.

A pauta também incluiu a análise da situação dos roubos e furtos na região. A Polícia Militar informou sobre as ações de patrulhamento ostensivo e operações direcionadas, enquanto a GCM complementou com o trabalho de apoio e inteligência. A integração entre as forças de segurança foi apontada como fundamental para reduzir os índices criminais.

O secretário Francisco Balbino destacou a importância do diálogo direto com a população por meio do Conseg e reforçou o compromisso da administração municipal em seguir atuando de forma integrada. “Esses encontros são fundamentais porque aproximam ainda mais a população do Poder Público e das forças de segurança. Estamos atentos às demandas da comunidade e já intensificamos as operações da GCM em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nosso objetivo é garantir tranquilidade aos moradores e trabalhar de forma preventiva para que crimes sejam coibidos antes mesmo de acontecer”, destacou.

Segundo Balbino, a vinda de Fabrício Intelizano também representa um avanço significativo para a região norte. “O delegado chega com experiência e disposição para somar aos esforços já em andamento. Temos certeza de que a atuação dele no 2º DP será essencial para fortalecer as investigações e dar respostas rápidas à população”, acrescentou.

Também participaram do encontro o subcomandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; o diretor da Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; os diretores da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, José Aristides dos Santos Sobrinho, o Ari Santos, e José Augusto Nunes, o Ligeirinho; o presidente do Conseg Norte, Jackson Moreira; e o vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.