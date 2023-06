Segurança: Suzano passa a contar com 8 novos dispositivos de vigilância

Os instrumentos providos pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã serão utilizados pelas equipes de monitoramento para garantir ainda mais cobertura por parte da Central de Segurança Integrada (CSI), que conta com aproximadamente 85 equipamentos desta natureza espalhados por todo o município.

A ampliação do Sistema Detecta tem foco na da região do bairro Jardim Casa Branca, potencializando assim o sistema de monitoramento inteligente efetuado pelo governo do Estado. O serviço apresenta um dos mais complexos bancos de dados de informações policiais da América Latina e, atualmente, Suzano conta com 42 câmeras oriundas desta parceria.

Ambos os sistemas têm como foco a proteção dos cidadãos suzanenses, em especial dos residentes da região. A exemplo, caso necessário, as câmeras podem detectar ações suspeitas das mais variadas naturezas, possibilitando o acionamento de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar, além da detecção de infrações de trânsito.

Para o secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, a ampliação do sistema de vigilância fortalece o trabalho feito pelas equipes da GCM. “Nossa atuação não para e estamos sempre enfrentando desafios para garantir a segurança dos nossos moradores. Com mais câmeras e equipamentos, podemos conferir um apoio ainda mais eficaz do CSI neste trabalho, tornando nossa missão mais eficiente no município”, disse.

As vias públicas da cidade de Suzano foram contempladas com oito novos equipamentos de vigilância, sendo três dispositivos instalados com investimento da própria prefeitura, e outras cinco câmeras oriundas do Sistema Detecta, programa de autoria do governo do Estado de São Paulo. Os aparelhos foram posicionados em locais variados para potencializar o trabalho de patrulhamento.