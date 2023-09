Seguro de vida oferece benefícios para o dia a dia

Muitas pessoas desconhecem, mas o seguro de vida pode agregar serviços que auxiliam os segurados no dia a dia. Além dos benefícios de coberturas que podem ser recebidas em vida, como a invalidez permanente total ou parcial por acidentes, o diagnóstico de doenças graves, a diária de internação hospitalar, entre outras, os serviços disponíveis nas assistências também têm chamado muita atenção dos segurados.

Além de oferecer a proteção financeira e garantir a manutenção do padrão de vida para a família, o seguro Omint Ideal disponibiliza assistências gratuitas que auxiliam os segurados no dia a dia. “Percebemos que as assistências oferecidas no nosso produto, facilitam a rotina diária, pois em caso de uma emergência em sua residência ou mesmo um evento inesperado com o seu pet, o nosso segurado pode contar com diversos serviços sem nenhum custo a mais por isso", destaca Carlos Faria, Head de Produtos da Omint Seguros.

Há também serviços que proporcionam aconselhamento psicológico, suporte à informática, orientação nutricional, e assistência à vítima de crime. “As pessoas estão cada vez mais exigentes e conscientes da importância de obter um seguro de vida que vá além das coberturas tradicionais, buscando serviços adicionais que garantam uma experiência mais completa”, comenta Faria.

Importante salientar que existe um seguro de vida para cada etapa da vida, incluindo o público jovem, que está no início de carreira e da formação de um patrimônio. Hoje em dia, o seguro é uma solução para ser utilizada em vida. “Os seguros de vida da Omint oferecem soluções robustas, personalizáveis e que se adequam às necessidades de cada segurado”, finaliza Carlos Faria.