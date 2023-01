Seis cidades do Alto Tietê registram 456 milímetros

A chuva intensa da tarde deste domingo (29) resultou em 456 milímetros no volume de chuva, em seis cidades do Alto Tietê.

Ferraz de Vasconcelos foi o município com o maior volume de chuva, um acúmulo de 116 milímetros. Segundo a Defesa Civil da cidade, houve transbordamentos de córregos, queda de 8 muros e de cinco árvores.

Os piscinões contiveram 14 milhões de litros de águas, evitando que chegasse um volume maior de água no Centro. A última limpeza do piscinão aconteceu na última semana, já em uma ação de prevenção diante das chuvas deste mês.

O Fundo Social de Ferraz realizou a entrega de cerca de 30 kits de higiene para famílias que foram afetadas. Todas as áreas de risco estão sendo monitoradas pela Defesa Civil da cidade.

Poá foi o segundo município com o maior volume, de 46 milímetros, e alguns pontos de alagamento na região central e no bairro Vila Romana.

Em seguida, a Defesa Civil de Suzano registrou 43 milímetros na cidade durante todo o dia de domingo, mas sem ocorrências.

Já em Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Segurança informou que das 7 horas deste domingo (29) às 7 horas desta segunda-feira (30), foram registrados 41,2 mm de chuva no ponto de medição do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), na Ponte Grande. A precipitação se concentrou, principalmente, no começo da tarde, com grande volume em pouco espaço de tempo.

De acordo com os dados dos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), na região do Jardim Santos Dumont foram registrados 52 mm. No bairro de Jundiapeba a precipitação foi de 52 mm e no Botujuru choveu 50 mm.

Assim, em alguns pontos do município houve acúmulo momentâneo de água, que escoou pelo sistema de drenagem com a diminuição do volume de chuva. Entre os locais atingidos estão a região central, a Vila Rubens, o distrito de Jundiapeba, a Vila Estação, o Jardim Aeroporto e o Jardim Santos Dumont.

Na Vila Jundiaí, equipes das Secretarias Municipais de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana foram deslocadas ainda neste domingo para fazer o atendimento aos moradores e adotar as providências necessárias de manutenção.

Já em frente ao cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano, foi registrada a queda de uma árvore de grande porte. O atendimento para a retirada da árvore foi feito ainda no domingo pela equipe da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e da empresa de energia elétrica, a EDP.

Itaquaquecetuba também marcou um volume alto de água. A Defesa Civil informou que choveu 39 mm, ocasionando alguns pontos de alagamentos de até 10 cm. Não houve prejuízo ou transtorno aos munícipes. A Defesa Civil de Arujá também não registrou alagamentos. Houve chuva de 17 mm.

Por último, neste final de semana, em Guararema, Santa Isabel e Biritiba Mirim não houve alagamentos ou ocorrências.